新冠肺炎｜本港約六千名外傭滯留宿舍　協會籲入境處盡快審批簽證

本港新冠肺炎疫情持續，昨日（5日）新增一宗印傭個案，患者離開舊僱主後超過兩周發病，期間曾住過兩間宿舍，先後和32名傭工共住，有28名已經回到僱主住所。香港人力資源仲介協會主席廖翠蘭表示，本港有不少外傭公司，估計暫時有約6,000外傭滯留宿舍。香港僱傭代理協會主席張結民指，一般而言，約300至500呎的宿舍，可居住8至10人，呼籲入境處盡快審批外傭的簽證。

1名確診印傭於7月底曾入住2間外傭宿舍，包括位於灣仔駱克道的健樂護理中心、及銅鑼灣傭譽僱傭中心，共有至少32名外傭曾同住。（余俊亮攝）

香港人力資源仲介協會主席廖翠蘭今早（6日）於港台節目表示，外傭如被解僱或等待簽證都會入住外傭宿舍，以往只能逗留14天，但由於疫情關係，入境處批准延長至1個月或以上，部份宿舍因此有10多名外傭逗留，她指本港有不少外傭公司，估計暫時有約6,000外傭滯留宿舍。

廖翠蘭又指，她所管理的外傭舍宿已不准外傭外出，亦要求她們全日戴口罩，早晚量體溫及定時消毒，不過並非所有舍宿都有足夠空間，聽聞有些床位不足宿舍，有外傭要睡在地上，亦有宿舍沒有規管外傭外出，容許她們與社區接觸。

香港僱傭代理協會︰300至500呎宿舍可住8至10人

香港僱傭代理協會主席張結民今早於商台節目亦表示，過往外傭終止合約後14天內必須離境，政府因應外地的疫情，放寬有關措施如發放簽證，讓外僱不需離境，於本港另投新僱主。他指，每間持外國牌照的僱傭公司，被要求需向外傭地提供宿舍，然而現時入境處發放簽證需時約兩個月，令滯留於宿舍的外傭人數增加，約300至500呎的宿舍，可居住8至10人。他又指，300呎難以居住30人，若事情屬實為「過咗龍」。

張結民呼籲入境處盡快審批簽證，指現時本港外傭市場求過於供，外傭平均1日便可另投新主。他認為調查僱主的經濟能力或外傭的犯罪紀錄，需時不長，「啲外傭都係轉來轉去啫，我都唔明點解要搞咁耐。」他稱，該批外傭曾於香港工作，經僱主訓練後防疫意識較高，指他們若獲得新工作後，受僱主監察，將更緊張個人的衛生情況。

張又指，業界早已擔心外傭染疫的情況，認為業界及外傭的表現不錯，「新加圾一早瀨晒嘢，我哋幸運嚟咋。」他認為現時只能要求外傭不外出、不堂食，並向每名外傭派發消毒藥水，又指於周末街頭聚集的外傭均有僱主。

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