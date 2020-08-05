新冠肺炎・8.5｜增至3755宗　轉工印傭確診　32同宿外傭惹憂慮

新冠肺炎疫情持續，截至今日（5日）凌晨，本港單日錄得85宗新增確診，累計增至3,755宗，亦是連續3日確診宗數維持雙位數字。另初步確診個案則有70多宗。 旺角直銷公司Star Global群組再增6宗確診，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，經了解後，部分人曾於7月31日於旺角帝京酒店參與培訓，當局會再追蹤。至於敬福護老中心亦有5宗確診，包括4名院友及1名護理員。另有1名印傭確診，事主曾入住兩間外傭宿舍，接觸另外至少32名外傭，部分人已返回僱主寓所工作，張竹君籲僱主留意。張續指，單憑數日數字，目前仍難以染疫人數呈回落趨勢。

【01:45】衞生署周三（5日）報告周二（4日）錄得85宗確診個案。衞生防護中心周三晚上更新確診患者到訪過的地方，新增18間食肆，包括中環蘇豪區兆景閣The Diner及嘉利大廈La Vache！，以及提供被指是全城最貴下午茶的K11人文購物藝術節館 Artisan Lounge等等。

另外，編號為2620的56歲男病人，他在25號發病，曾到訪迪士尼樂園ODV職員餐廳。屬於Star Global直銷群組的23歲男病人（編號3490）曾到訪大埔粵發大廈象月-泰式休閒餐廳及觀塘成運工業大廈 Paths Koffee&Rest Shop，病人在7月27日病發，潛伏期一共去過12個地方，包括La Vache！。

新冠肺炎｜患者曾到食肆增18間 中環蘇豪區及K11超豪食肆上榜

8月6日【00:49】港府繞過招標委託三家私營化驗所負責檢測服務，包括華大基因開設的華昇診斷中心、中國檢驗有限公司的子公司中龍檢驗認證（香港）有限公司及Prenetics。惟被傳媒揭發有關化驗所資格及認可問題。港府周三（5日）晚上發逾1,800字新聞稿回應爭議，指推出為高風險群組約50萬人檢測計劃時，曾聯絡本港各大私營化驗服務提供者，但僅有上述3間公司能於相對短時間內提供該規模服務，衞生署亦已向有關化驗所提供安全指引供參考。

港府拒披露涉及開支，指各界別的檢測成本不同，會審視確保採購費用合理。不過當局表示，每個化驗費用由300多元起，做50萬人檢測，涉及費用為1.5億元。

新冠肺炎｜港府解釋委3化驗所 每個樣本付300元起 支出逾1.5億

【23:56】衞生署公布昨日（4日）新增85宗確診個案。紅磡街市土瓜灣街市累計12宗確診個案，涉及6魚檔，衛生防護中心晚上更新確診者住所，發現有確診者報稱居於元朗臨時鮮魚批發市場，被列作與本地個案有流行病學關連，另有兩名確診者報稱居於元朗米埔合和魚塘，為該魚塘第三名患者。

此外，再有豪宅成為疫廈，當中柏蔚山、深灣9號、麥花臣匯再次上榜，而維港灣及皓畋在過去14日內亦首次登榜。

新冠肺炎｜最新患者住所全覽 元朗魚塘魚市場有人染疫 皓畋上榜

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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【23:25】有線電視報道，該台一名攝影師確診，正等候入院，與該名攝影師在外工作及午饍的一名記者，亦被列為密切接觸者，將安排進入隔離營。

新冠肺炎｜有線新聞部攝影師初步確診 一名記者列密切接觸須隔離

【22:06】政制及內地事務局公布，廣東省政府今日公布自後天（7日，星期五）起調整由香港入境廣東人士有關核酸檢測的新規定，政府呼籲市民在前往廣東時，須確保符合相關規定，以免在進入廣東時出現困難。



廣東省政府關於核酸檢測的新規定指出，後天早上10時起，除經批准的公務商務豁免人員和跨境司機按現行規定執行外，其他人員經深圳灣和港珠澳大橋口岸入境廣東時，必須持有香港特區政府認可的醫療機構發出的24小時內有效核酸檢測陰性結果證明（由報告發出時間起計），而入境後仍須接受14天強制檢疫。特區政府認可有關2019冠狀病毒病的醫療檢測機構名單，已上載「2019冠狀病毒病專題網站」。

新冠肺炎｜周五起入境廣東 須持認可24小時內有效檢測險性證明

【22:00】新冠肺炎確診個案近日維持高位，情況令人憂慮，中央政府因應港府要求，派遣內地檢測人員到港，7名先遣隊人員日前已到達。有示威者到先遣人員入進的九龍維景酒店及工作昀大埔太平業園抗議，反對內地人員來港支援。特區政府今晚發稿，譴責騷擾行為。

示威者抗議內地檢測先遣人員來港 政府：譴責騷擾行為

新冠肺炎｜理大學生宿舍成德堂有學生確診 兩套房室友列緊密接觸

【21:29】香港理工大學學生會今日表示，今午理大宿舍14樓成德堂出現首宗宿舍確診新型肺炎個案，該確診者有兩名緊密接觸者，其中一人經檢測後證實沒有確診，另一人則需等待稍後檢測結果公布。

新冠肺炎｜確診印傭曾住宿舍 僱傭協會：近期住宿人數升憂增風險

【21:09】今日有一宗印傭個案，患者離開舊僱主後超過2周發病，期間曾住過兩間宿舍，先後和32名傭工共住，有28名已經回到僱主住所。香港僱傭代理協會主席張結民表示，疫情以來政府外傭容許延長合約，令不少外傭滯留香港，有宿舍人數較以往翻倍，甚至需要拆床或睡地上，或會增加感染風險。

至於隔了2周仍為舊僱主做檢測，是否14天不夠安全，呼吸科專科醫生梁子超表示，為舊僱主做測試或是想尋找傳播源頭。有長者等高危人士的家庭聘請外傭時，可以在14天隔離後，再加多7日醫學觀察，會更穩妥。

新冠肺炎｜康文署九龍仔游泳池救生員初確診 7月25日最後返工

【20:48】康文署表示，一名於九龍城區九龍仔游泳池工作的救生員初步確診，涉事救生員最近一次上班日期為7月25日，而游泳池在7月15日已關閉停止服務。

新冠肺炎｜經濟差考商用車駕照博轉行 教車師傅：學生想一技傍身

【20:12】新冠肺炎疫情持續，失業率趨升，有人透過學車博轉行。有教授商用車十多年的教車師傅表示，在疫情下，近期的確有較多原本並非從輸運輸業人士，包括文職人員，打算學一技傍身，考取貨車、巴士等牌照，以便隨時「轉行」。他估計該類學生佔其學生總數約兩至三成。

不過有教車業界人士表示，由於運輸署暫停考試，生意始終受損。

經濟差考商用車駕照人數增加，有教車司傅估計是博轉行。（資料圖片）

新冠肺炎｜蘇格蘭短毛貓、約瑟爹利檢測呈陽性 暫無病徵

【19:43】漁護署表示，早前接收的一隻居於荃灣的蘇格蘭短毛貓，以及一隻居於深水埗的約瑟爹利犬，新冠肺炎病毒檢測呈陽性。牠們的畜養人為確診者的密切接觸者，現時沒有任何與新冠肺炎相關的病徵。

新冠肺炎｜染疫印傭曾住灣仔福基大廈外傭宿舍 居民︰考慮暫搬離

【19:19】新冠肺炎疫情持續。1名確診印傭於7月底曾入住2間外傭宿舍。其中健樂護理中心所在灣仔福基大廈，有居民表明，大廈不時有不同的外傭出入，未見有特別清潔工作，得知有確診者曾在大廈暫住後，會考慮遷出暫避。至於另一間中招印傭曾住的傭譽僱傭中心，負責人馮先生稱，4名外傭及1名公司職員，需要被送往檢疫。

新冠肺炎｜機場禁區入口安檢職員確診 三名同事須檢疫

【18:47】機場管理局表示，接獲機場保安公司通知，一名於一號客運大樓7樓禁區入口安檢範圍工作的職員確診，涉事職員曾於機場保安休息室用膳，3名同事須檢疫。

新冠肺炎｜檢測公司出動改裝貨車泊港九 收集食肆街市員工樣本

【18:37】政府委託基因檢測公司Prenetics為食肆及街市員工做新冠病毒檢測，Prenetics行政總裁楊聖武受訪時透露，昨日（4日）起利用兩輛改裝貨車，停泊在不同區域收集深喉唾液樣本，方便有需要的人士交樣本做檢測。

新冠肺炎｜消息：政府研紅館建方艙式醫院 啟德郵輪碼頭亦納考慮

【18:02】新冠肺炎第三波疫情未受控，亞洲博覽館社區治療設施、俗稱「方艙醫院」自8月1日起啟用，至今有100多人入住。疫情未知何時完結，公立醫院病床需求緊張，據悉，政府正考慮將度假營及大型體育館，改建成社區治療設施（臨時醫院），消息指紅磡體育館已被納入考慮，而啟德郵輪碼頭亦是選址之一。

新冠肺炎｜警方轟網民訛傳「一哥」鄧炳強確診 表明必定嚴肅跟進

【17:31】網上有社交通訊程式聲稱「有多個消息來源」，指警務處處長鄧炳強懷疑確診。警務處今日下午發聲明澄清，指有關消息毫無事實根據，純屬謠言，警方嚴厲譴責別有用心之徒唯恐天下不亂，必定嚴肅跟進。

新冠肺炎｜台灣返港確診 違檢疫令欲離港時遭截停 或列本地個案

【17:20】張竹君指，一名7月27日返港接受家居檢疫人士，在檢疫期間企圖離港，違反檢疫令，早前在機場被截獲，獲轉送到檢疫中心隔離。事主8月2日病毒檢測結果呈陽性。事主當日從台灣抵港後，曾在富豪東方酒店等候檢測結果，當時結果呈陰性。7月28至31日曾入住灣仔灣景國際酒店，然後轉往尖沙嘴另一間酒店，但遭拒絕入住。衞生防護中心正調查事主被送到檢疫中心前的行蹤，懷疑個案屬本地感染個案。

本港新增85宗確診，包括1名印傭中招，事主曾入住兩宿舍接觸32人，當局籲僱主要留意。（黃寶瑩攝）

【17:05】劉家獻表示，東區醫院一名69歲長期病患男病人，7月30日，因氣促被安排入住監察病房，同日接受病毒測試時，結果呈陰性，獲安排轉往老人科病房留醫。患者昨日(4日)情況轉差，鼻咽測試結果呈陽性，初步確診。病人目前危殆，已轉入深切治療病房。

根據住院記錄，患者轉病房前，同一病格另有一名79歲病人，於7月30日確診，醫院同防護中心做調查，了解是否有關聯。現時正追蹤9名曾入住老人科同一病格病人，涉事病房暫時暫停接收病人。

而伊利沙伯醫院放射科，昨日及今日有2名支援部員工初步確診，他們不需照顧確診病人。涉事員工最後上班日為8月3日，6名同事被界定為密切接觸者需要檢疫。

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新冠肺炎｜屯門康和86歲翁病逝中心累計5死 另一初步確診者亡

【16:50】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，

截至今早9時，過去24小時醫管局系統呈報 157宗個案，另有兩名確診，以及1名初步確診患者離世。同時，現仍有1,235名病人分別在醫管局19間醫院、鯉魚門社區隔離中心及亞博社區治療設施留醫，當中45人情況危殆，53人情況嚴重，1,137人情況穩定。至於負壓病床及病房使用率，分別為72%及76%。

劉續指，醫管局已轉用新出院準則，病人出院前會測試血清內的抗體，病人如果無病癥，血液有抗體，科學上已經等於康復，感染性低 ，可以安排出院回家。按最新情況，年青病人留院時間縮短 ，很快就能出院。他又強調，如病人獲准出院，公眾可以放心，當局必定是檢查得清清楚楚。他又建議剛出院病人，應盡量多留家中，需要做防護衞生措施，包括戴口罩、勤洗手。

新冠肺炎｜醫管局轉用新出院準則 近日有病人確診2天已出院

張竹君指，現時難單靠數日數字，判斷感染數字趨回落。（黃寶瑩攝）

新冠肺炎｜增85宗確診 確診轉工印傭曾與32人住健樂及傭譽兩宿舍

【16:41】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示︰

截至今日凌晨，本港單日錄得85宗新增確診，累計增至3,755宗，亦是連續3日確診宗數維持雙位數字。另初步確診個案則有70多宗。

新個案中，82宗屬本地感染個案，49宗與其他確診者有關聯，包括33宗涉及家居接觸，包括一齊食飯、行山等活動。至於個別群組持續爆發，其中旺角直銷公司「Star Global」群組再增6宗確診個案。張竹君說，經了解後，部分人曾於7月31日於旺角帝京酒店參與培訓，當局會再追蹤。至於敬福護老中心亦有5宗確診，包括4名院友及1名護理員。

另有1名印傭確診，事主曾於7月底入住2間外傭宿舍，接觸另外至少32名外傭，部分人已返回僱主寓所工作，呼籲僱主留意。張續指，單憑數日數字，目前仍難以染疫人數呈回落趨勢。

新冠肺炎｜直銷公司Star Global群組增6人確診 曾到帝京酒店

▼8月5日紅磡、土瓜灣街市關閉 市民轉場買餸▼

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【14:15】消息指，東區醫院內科及老人科K5病房，至少有兩名老翁初步確診，其中一名患者於7月31日入院，新冠病毒檢測曾呈陰性；惟他昨晚開始發燒，病情急轉直下，更一度在病房內插喉，後來證實對病毒檢測結果呈陽性。

新冠肺炎｜紅磡土瓜灣兩街市關閉 街坊裝備升級戴手套揀魚買餸

【13:43】第三波新冠肺炎疫情持續，本港昨（4日）新增80宗確診個案，新確診患者包括2名紅磡街市魚販和1名土瓜灣街市魚販。港大微生物學系講座教授袁國勇帶隊到場視察，並收集樣本化驗，兩街市今天（5日）和明天要停業，等候環境化驗結果。

魚檔連接中招，今日有不少在兩街市附近居住的街坊，外出買餸時裝備隨即升級，隨戴上口罩，亦會戴上手套，又稱日後會減少去街市，及會徹底煮熟魚類食品。在街市附近開業的菜販，亦促政府為他們做病毒檢測。

【13:06】消息表示，今日新增80多宗確診個案，是連續3天低於100宗。

新冠肺炎｜教育局禁面授 補習業界指已停業逾半年 憂九成結業

【11:49】教育中心聯盟今日召開記者會，發起人蘇迪希回應指，政府的做法是對補習業界施加「惡法」，目前教育中心已被勒令停業超過190日，但目前所獲的保就業計劃及第二輪防疫基金4萬元資助只是杯水車薪，促請政府需於第三輪防疫基金必須資助每間補習社最少30萬元，即相當於停業190日的行業平均租金。

蘇迪希又指，2月至今已有約三成教育中心倒閉，若情況持續，他擔心將有九成教育中心需結業。

新冠肺炎｜小學續網上授課 校長：一盤冷水照頭淋 技術限制多

【11:20】第三波新冠肺炎疫情持續，教育局早前宣布，新年度學校繼續暫停面授課堂，轉為網上教學。對於是次安排，中西區校長聯會主席、小學校長詹漢銘今早（5日）於電台節目形容：「一盤冷水照頭淋」。他表示，雖然已有半年網上教學經驗，但仍有不少困難，例如多名老師一同網上實時授課時，未知校內互聯網是否可承受。他又稱，小一新生甚至未曾與老師見面，擔心教學質素受影響。

新冠肺炎｜何栢良：街市是疫症計時炸彈應戴面罩 回家浸洗食材

【10:30】港大感染及傳染病中心總監何栢良形容，街市為「疫症計時炸彈」，現已有至少11個街市曾出現疫情，相信涉及多個傳播途徑。他建議，長者應避免到街市，由年輕人代勞；前往街市時亦應妥當戴上口罩，甚至戴上面罩，回家後亦要以清水浸洗食材。

新冠肺炎｜醫務化驗所總會倡混樣檢測 冀內地支援隊注意合法安全

【10:00】香港醫務化驗所總會會長李偉振表示，現時香港每日檢測量可達2萬，若採用混樣檢測數目可以更高，但所花的人力物力會較多。他又指，若內地專家來港協助，都應在符合法規下，保障檢測安全。

新冠肺炎｜街市爆疫 梁子超：追蹤不到位 傳染鏈未斷致交叉感染

【09:00】醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，相信街市疫情更有可能與社區爆發有關，他估計有患者進入街市後，因人流密集而感染魚檔員工，他們工餘時再接觸其他人，出現交叉感染，認為階段患者追蹤未夠到位，應先向魚檔一帶人士篩檢查，進一步擴大至整個街市，否則傳播鏈無法斬斷。

【08:30】昨日深圳新增一例無症狀感染者，來自香港。另外中國內地昨日新增27宗個案，本地感染有22宗，全部在新疆。

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昨日總覽：新冠肺炎・8.4｜至少100患者待入院 「紅磡街市」群組多達15人

新冠肺炎｜紅磡及土瓜灣街市爆疫關兩日 街坊驚慌一周只買兩次餸

新冠肺炎｜袁國勇視察紅磡及土瓜灣街市 指檔販或經聚會傳染病毒

新冠肺炎｜紅磡街市土瓜灣街市累計12宗確診個案 6魚檔涉事

新冠肺炎｜連續兩天確診降至80宗 張竹君：周初個案較少難言緩和

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【02:40】衞生防護中心周二晚上更新確診患者到訪過的地方，新增食肆僅9間，料與確診人數減少及市民減少聚會有關。新上榜的食肆包括中環豐盛創建大廈星巴克咖啡、筲箕灣H21商場明星金閣海鮮酒家、交易廣場2座的西式餐廳Classified等。

新冠肺炎｜患者曾到食肆增9間 交易廣場Classified上榜

【01:38】新冠肺炎疫情持續蔓延，本港最新出現「街市群組」，爆發地點位於相距15分鐘的紅磡街市及土瓜灣街市。當局公布的資料顯示，紅磡街市染病的檔員居於香港不同地區，十分分散，包括屯門、葵青、觀塘，亦有4人住在九龍城，整個群組共涉15人。至於土瓜灣街市兩名魚檔員工都居於葵青。

另外，直銷公司Star Global一名新確診員工居於沙田名城；另再有3名確診者居於九龍斧山峻弦，該屋苑在近14天共有7名確診者居住。

新冠肺炎｜名城峻弦列患者住所全覽表 紅磡街市群組15人居所曝光

【00:23】中央因應港府請求，決定派遣內地檢測人員到港協助，其中七人「先遣隊」隊員日前已抵港，昨日（4日）早上前往大埔太平工業園的「華大基因」視察，一批聲稱該工業園的員工及大埔區議員，於大廈地下舉起標語及叫口號「反對興建火眼實驗室」。

警方表示，昨日下午約1時接獲報案，指大埔太平工業園內懷疑有多人聚集，警員到場票控10男10女違反限聚令，同時有1男10女涉嫌未能出示身分證明文件被捕。以違反限聚令定額罰2,000元計算，20人共需繳交4萬元。

新冠肺炎｜35人大埔抗議設檢測基地 警票控20人違限聚令並拘11人

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