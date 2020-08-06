新冠肺炎｜疫下外傭放假堅持早出晚歸　僱主協會：有僱主精神衰弱

本港新冠肺炎疫情持續，昨日（5日）一名確診印傭，被揭病發前曾於兩間外傭宿舍留宿，與32名傭工共住，其中28名同住傭工均已返回僱主住所，外界同時關注外傭周末外出恐成高風險活動。 家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒今日（6日）在電台指出，曾經收過僱主求助，指其外傭一放假便早出晚歸，但奈何僱主無權禁止，令僱主精神衰弱，只能提醒做足防疫措施及遵守「限聚令」。

8月2日為實施限聚令減至2人後的首個周日，中環依然有外傭聚集，但大部份都嚴守限聚令。（張浩維攝）

容馬珊兒在港台《千禧年代》表示，根據法例，僱主不能禁止外傭放假及外出，有僱主反映，其外傭好鍾意出街，放假外出早出晚歸，僱主感精神衰弱，只能勸喻外傭外出時做足防疫措施及提醒有「限聚令」。

容馬珊兒又指，印尼及菲律賓駐港領事館及中介公司都已經勸喻外傭減少外出，但外傭始終要見朋友，惟有時刻提醒要遵守限聚令，她曾於假日到銅鑼灣等地視察，發現有外傭聚集時沒有戴口罩傾談，希望執法部門，包括食環署等嚴正執法。

最近有僱主因應疫情，會要求新聘外傭自行隔離14日，容馬珊兒稱，如果外傭並非確診者，僱主即使安排酒店供外傭入住，都無權要求她隔離不外出，加上酒店都可能有感染風險，提醒僱主應仔細考慮。