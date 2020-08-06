新冠肺炎｜何栢良：政府倘有決心　可兩日內取集逾六千外傭樣本　

社會新聞
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本港新冠肺炎疫情持續，一名印傭（個案#3664）上月在離開前僱主後，曾入住兩間外傭宿舍，與32名傭工共住，其中28名同住傭工均已返回僱主住所，她於本月1日不適，昨日（5日）確診。

港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（6日）在電台表示，暫時未能追蹤該名確診外傭在潛伏期5日內的行蹤，形容情況令人擔心，強調根據第599D章《預防及控制疾病(披露資料)規例》，隱瞞失實屬嚴重罪行。何建議政府盡快向全港約6,000名留宿宿舍外傭做病毒檢測，認為政府只要下定決心，相信兩日內便可以抽驗，「病毒唔會等你，應以新加坡引以為鑑」。

港大感染及傳染病中心總監何栢良（資料圖片／黃寶瑩攝）

何栢良在港台《千禧年代》表示，確診印傭於7月20日離開舊僱主，8月1日有病徵，於7月22日至23日，及於7月30日至31日分別住過兩間外傭宿舍，以平均潛伏期5日計，「有5日唔知去咗邊，情況令人擔心」，提醒據現行法例，如有隱瞞失實屬嚴重罪行，希望僱傭公司可以提供資料調查，假如宿舍是感染源頭，外傭於周六日外出或已將病毒傳播開去。

指第三波疫情仍未受控

何栢良又指，以往受感染外傭都是家庭群組，但今次確診個案源頭未明，「過往向外傭提供樣本比例偏低，可能走漏咗一段時間」，以6,000至7,000名外傭入住宿舍計，政府下定決心，聯絡數百間僱傭公司收集樣本，相信一至兩天便完成，而在等候結果期間外傭不應外出，假如發現當中有陽性結果，便要啟動後備設施進行檢疫及隔離。

何重申，本港第三波疫情仍未受控，要以新加坡僱員宿舍爆發引以為鑑，強調「病毒唔會等你」，又指二人限聚令應一視同仁，如見有外傭違犯警方都應執法，「可舉藍旗，之後出傳票」。

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