新冠肺炎｜港建方艙醫院及火神山醫院應對冬季爆發　兩者怎分辨？

新冠肺炎疫情爆發第三波，港府急急加建臨時醫院。繼早前改建亞洲國際博覽館一號展館作社區治療設施，政府今日正式稱作「港版方艙醫院」，有指政府研究改裝紅磡體育館及啟德郵輪碼頭，也作方艙醫院。政府亦研究於亞洲博覽館二期用地興建臨時醫院，特首林鄭月娥稱為「港版火神山醫院」究竟兩者有何分別？ 按本港做法，「港版方艙醫院」即目前醫院管理局的社區治療設施，設於亞博館一號展館，供18至60歲的輕症病人留醫；「港版火神山醫院」則主要治療重症患者。 翻看武漢疫情，當地政府亦曾於2月建設10多間「方艙醫院」、火神山醫院等臨時醫療場地。啟用後約於1個月內已令疫情緩和，遂陸續關閉設施。

亞博一號展館建有社區治療設施，即「港版方艙醫院」，政府計劃在亞博二期用地（紅圈示）建「港版火神山醫院」。（資料圖片）

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內地當局將派出「內地方艙醫院支援隊」6人小隊，到港協助興建臨時醫院。

武漢2月初改裝場館作方艙醫院

新冠肺炎首先於武漢爆發，於今年年頭，因確診患者眾多，當地醫療系統不勝負荷。當地政府於2月初宣布徵用大型場館、酒店等接收病徵輕微、懷疑確診的患者，這就是「方艙醫院」的雛型，主要為改裝現有場地，在內設置病床，每個病區會以隔板分開，而醫護人員與患者的通道亦會分開。

當地政府於2月3日宣布興建「方艙醫院」，於兩日後、即2月5日啟用首批「方艙醫院」，包括於武漢國際會展中心、洪山體育館、武漢客廳，涉共4,000張床位。於疫情期間，武漢市共建立14間「方艙醫院」。

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火神山醫院具負壓設備 分三個病區

武漢市政府於1月底宣布興建臨時醫院，模式參照2003年「沙士」期間北京「小湯山醫院」。有別於「方艙醫院」，臨時醫院的病房由板塊搭建組合屋而成，內有負壓病房、開設重症監護病區、重症病區、普通病區，設置感染控制、檢驗、特診、放射診斷等輔助科室。

首先啟用的「火神山醫院」於2月3日開始接收病人，內有1,000張床位，每個病房內有2張病床，有獨立洗手間、空氣淨化消毒機等。至於「雷神山醫院」則於2月8日開始接收病人，有約1,600張病床，分為重症醫學科病區、重症病區及普通病區；醫院內亦有心電診斷科、放射影像科等專科診室。此外，醫院內供患者及醫護人員走動的通道分開，病房內亦有消毒紫外線燈。

武昌方艙醫院位於武漢市洪山體育館。（微博）

武漢確診數字2月中下跌 方艙醫起關鍵作用

根據內地國家衛生健康委員會資料，於2月初，武漢確診個案確診數字仍然處於高位，至2月12日累計確診個案仍有超過2萬宗，期間每日新增確診個案超過1,000宗。

然而，當地確診數字於2月13日後突然下跌，當日有約4,000宗確診個案。其後於2月19日，武漢的確診個案數字進一步下跌至三位數，跌至只有615宗。配合當地的封城令，新冠肺炎得以在1個月內控制下來。多間「方艙醫院」於3月2日起陸續關閉，最後一間在3月10日關閉；至於火神山醫院及雷神山醫院則於4月15日關閉，兩所醫院在消毒清洗後備用。浙江國家緊急醫學救援隊隊長、浙江省人民醫院副院長何強曾指，方艙醫院於疫情工作中起非常關鍵的作用。

方艙醫院設備遭質疑 病床間隔不足

不過，過往對於「方艙醫院」的設備有不少質疑，因其為改裝現有場地，於場館內放置病床，過往曾被指防感染設備不足，包括病人之間沒有間隔、病床間未有保持合適的距離等。當中如在洪山體育館設置的「方艙醫院」，體育館內的病床間並無隔板，部分更床頭對床頭。當時中國醫學科學院院長王辰曾說，在場確診患者病原相同，交叉感染非突出問題。

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醫管局：研於亞博加設負壓病倉

本港早前改建亞洲國際博覽館一號展館作社區治療設施，俗稱「方艙醫院」，接收無病徵或病徵輕微的病人。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻於疫情記者會上指，正研究於一號場館外加設負壓病倉，備不時之需；而早前劉家獻在記者會上亦曾指，研究改裝亞博館其他展館，或在亞博以外地方增設社區治療設施及臨時醫院。

亞洲博覽館社區治療設施能放置500張病床，病格以隔板劃分，內有病床、書桌、檯燈、儲物櫃等設備。

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