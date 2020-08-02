新冠肺炎｜亞博館社區治療設施啟用首天　即錯送無確診女子隔離

第三波新冠肺炎疫情持續爆發，亞博一號展館的社區治療設施昨日（1日）正式啟用。醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（2日）表示，截至今日中午，共31名病人於亞博。 她續指，昨午一名女士被誤當為確診者，一度送到亞博社區治療設施內，醫生在晚上覆核資料時，發現該女士沒有病毒檢測呈陽性紀錄；到今日再接受檢測時，結果都呈陰性。何婉霞表示，亞博是新運作模式，但承認「忙唔係藉口」，希望獲得諒解，醫管局會避免同類事件發生。

↓↓ 亞博一號展館社區治療設施啟用↓↓

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何婉霞表示，昨午大約4時，醫管局根據需要入院名單，安排一名女士經救護車，送到亞博的社區治療設施，不過到晚上10時，醫生覆核資料時，發現電腦系統並沒有該名女士的檢測陽性紀錄，並不屬確診病人。何續指，今早醫生為女士評估，之後再轉送瑪嘉烈醫院接受，結果都是呈陰性。

何婉霞稱，涉事女士昨晚一直在獨立病格，沒有與其他病人接觸，而且有佩戴外科口罩。她表示，亞博社區治療設施為新的運作模式，現時亦有不少事務需處理，不過承認「忙不是藉口」，希望社會諒解，醫管局會認真檢討，避免同類事情發生。

接送確診病人名單或無嚴謹核對

對於為何會出錯，何婉霞表示，該名女士原本有上呼吸道感染的病徵，故原先獲安排接受檢測。她續指，有一張需接送確診病人的名單，過程中會核對資料，但核對過程或不夠嚴謹有錯漏，醫管局就事件致歉。她又指，該女士一直非常合作，當知悉出錯後，亦表示明白及諒解。

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