陳淑莊疑遭強吻｜被告辯稱遭燈射眼誤撞陳　否認曾趷高腳親吻

立法會議員陳淑莊疑遭陌生男子街頭強吻案今午（6日）續審。被控非禮罪的被告出庭自辯，他解釋當天本打算行到西灣河吃飯，惟途中看到對面馬路有多人聚集，並亮起燈，他當時遭亮燈射中眼睛，為避開燈光，所以才撞到陳淑莊的臉、鼻、嘴等位置，否認曾趷高腳吻陳。

被告樊家豪（39歲），報稱無業，被控一項非禮罪，指他於去年8月23日在筲箕灣道逢源大廈地下外非禮陳淑莊。

遭光射眼而意外撞到陳

被告自辯時稱，事發當日他打算行至西灣河吃飯，走到案發位置時，看到馬路對面有多人聚集，有人用電話亮起燈，亦有人手持開著了的電筒，惟他遭亮燈射中眼睛，為避開燈光，他意外撞到陳淑莊的臉、鼻、及嘴的位置，他否認曾趷高腳親吻陳。

被告樊家豪自辯時稱，當日被光射眼，意外的撞到陳淑莊。(李慧娜攝)

覺在場人士想打人故逃走

被告又指，陳立刻抓著他並稱要報警，他已向陳致歉，陳仍喊非禮，及後有人包圍他，他亦被另一女子抓著他的手，期間又有另一人撞向他，令他倒地受傷，被告稱：「佢地好似想打我咁。」於是跑走。

控方指馬路距離達16至20米

控方盤問時直指，被告距對面馬路約16至20米，沒可能被燈射中並要閉上眼睛，又稱被告有目的地行至馬路邊，趷高腳親吻陳，他亦知行為不對，於是跪地道歉，望在場人士可放走他，被告不同意說法。

被告又稱他身高約165厘米，主控官亦有叫他到今早陳度高的位置量度，被告似略較陳高少許。

雙方舉證完畢，案件將於8月31日進行裁決。

案件編號：ESCC770/2020