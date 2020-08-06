陳淑莊疑遭強吻｜陳稱被軟但唔濕東西碰面　施襲者逃走遺下1鞋

立法會議員陳淑莊去年到筲箕灣「巡區」時，疑遭陌生中年男子強吻右臉，男子因而被控非禮罪，案件今（6日）在東區裁判法院受審。陳淑莊出庭供稱，當時她正與同事等候過馬路，突然感覺到右臉被人用「軟但唔濕」的東西觸碰，她反應過來後看到被告，在場有街坊即大叫：「非禮呀！」陳即與另一人用力抓著被告，被告仍掙脫跑走，並遺下一隻波鞋。

被告樊家豪（39歲），報稱無業，被控於去年8月23日在筲箕灣道逢源大廈地下外非禮陳淑莊。

右鼻翼與右唇間被人觸碰

立法會議員陳淑莊今出庭作供，她憶述事發當日巡區後打算與同事吃晚飯，惟在涉案地點等候過馬路時，突然感到右鼻翼及右唇間被人觸碰，她形容當時感到「軟但唔濕」，而該人及後又撞了她一下，她反應過來後望見被告，被告當時與她十分接近。

陳淑莊稱在街頭突遭人以軟但不濕東西碰右唇附近位置。(李慧娜攝)

有街坊大叫非禮呀

陳及後開始聽到有人喊：「你做乜嘢？」她因擔心被告逃走，於是用力抓著被告的上衣，街坊此時開始喊：「非禮呀，非禮呀！」另一女街坊出現與她一起抓著被告。被告此時突然跪下說：「對唔住呀，你原諒我啦。」

被告被制服時只穿一隻鞋

陳稱，雖然她與女街坊抓著被告，但終被他掙脫，被告之後沿柴灣道逃跑，她開始追著被告前，看到地上有隻波鞋。被告遭警方制服後，陳看到他只穿着一隻鞋。

陳形容當時環境不及其心亂

辯方盤問指出，涉事地點當時正有市民舉辦名為「香港之路」的人鏈活動，當時有為數不少的市民手拖手，陳確認並承認等候過馬路時，馬路對面有不少市民，她稱沒印象被告觸碰她後曾說：「唔好意思。」被問到當時情況是否混亂，陳直指不覺環境混亂，反指「個心亂啲」。

陳脫高跟鞋在庭內度高

辯方在盤問期間又稱，由於本案涉二人高度相距的爭議，一度要求陳與被告平排比較高度，惟裁判官認為基於控罪性質，不想二人太過接近，裁判官建議二人可分別在證人檯旁量度以比較高度。陳最終脫下高跟鞋，在證人檯旁的牆邊量度高度，並由書記以便利貼在牆上作記錄。

證人見被告趷高腳親陳

當時與陳同行的同事梁靜友則供稱，他目睹被告事發時突然冒出，「趷高腳」親了陳右唇一下，當時他感到十分錯愕，而陳及後則叫他報警。

控方舉證完畢後，裁判官裁定案件表證成立，聆訊午續。

案件編號：ESCC770/2020