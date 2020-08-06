新冠肺炎｜康文署動植物公園工人初確診　將軍澳堆填區司機染疫

新冠肺炎疫情爆發第三波，今日（6日）增95宗確診個案。康樂及文化事務署指，一名於香港動植物公園上班的工人初步確診，她最近一次上班日期為8月4日。 另外，環境保護署晚上11時半公布，將軍澳新界東南堆填區擴建工地一名分判商司機確診2019冠狀病毒病，另一名屬同一分判商的工人，經檢測後亦獲通知初步確診。

在動植物公園工作的康文署工人初步確診。（資料圖片）

康樂及文化事務署今日指，該名確診工人於中西區香港動植物公園上班，最近上班日期為8月4日，早前因身體不適前往求醫，於今日獲通知初步確診。

康文署指，該名員工最近沒有外遊紀錄，工作時有佩戴口罩，於上班期間有進行體溫探測，體溫正常。康文署會按衞生防護中心指引，即時安排全面清潔及消毒有關工作地點及所有公共設施。

康文署多名員工已中招

康文署已有多名員工確診或初步確診，於周日（2日）亦有在上環市政大廈上班的康樂助理員初步確診，為一周內有兩名同在中西區工作的員工確診。其他確診者的工作地方分別包括香港文化中心、九龍仔公園、聯合道公園、香港大球場、賽馬會德華公園內新界西樹木組荃灣辦事處、火龍徑小園地、留仙街臨時休憩處、蓮花宮花園、天后廟花園、浣紗街兒童遊樂場、黃大仙蒲崗村道公園的兒童遊樂場、極限運動場及露天劇場，以及葵青石排街公園和石籬探奇遊樂場等。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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將軍澳新界東南堆填區擴建工地一名分判商司機確診，同一分判商的一名工人經檢測後亦獲通知初步確診。環保署表示，上述分判商負責工地內的支撐牆建造工程，分判商的工作與運作中只接收建築廢物的新界東南堆填區無關。

署方稱，相關司機於7月31日確診，分判商已於翌日（8月1日）停止上述工地的建造工程，並安排所有工人撤離工地及接受病毒檢測。檢測結果顯示現時有一名工人初步確診，相信與早前確診的司機有較緊密接觸。