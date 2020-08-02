新冠肺炎｜康文署康樂助理員初步確診　於上環市政大廈上班

再有康文署員工染疫！康文署今日（2日）表示，一名在中西區上環市政大廈上班、負責後勤工作的康樂助理員初步確診。該名助理員的工作地點不對外開放，最近一次上班的日期為7月30日。他早前因身體不適到醫院求診，於昨日（1日）獲通知初步確診。

一名在中西區上環市政大廈上班、負責後勤工作的康樂助理員初步確診。圖為上環市政大廈熟食中心。（資料圖片 / 麥凱茵攝）

上周四仍有上班

康文署表示，該名員工最近沒有外遊紀錄，上周四(30日)仍有上班，工作時有佩戴口罩，於上班期間有進行體溫探測，體溫正常。署方會按衞生防護中心指引，即時安排全面清潔及消毒有關工作地點及所有公共設施。

康文署表示，高度關注新冠肺炎情況，並會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，亦已提醒所有人員須注意個人衞生，並時刻提高警覺；如發現身體不適，必須馬上求醫。

翻查資料，康文署已累計有10名員工確診或初步確診，工作地方分別包括香港文化中心、九龍仔公園、聯合道公園、香港大球場、賽馬會德華公園內新界西樹木組荃灣辦事處、火龍徑小園地、留仙街臨時休憩處、蓮花宮花園、天后廟花園、浣紗街兒童遊樂場、黃大仙蒲崗村道公園的兒童遊樂場、極限運動場及露天劇場，以及葵青石排街公園和石籬探奇遊樂場等。