新冠肺炎｜確診患者大廈更新　日出康城領都、元朗溱柏上榜

新冠肺炎確診個案宗數未見回落，周四（6日）單日新增95宗確診個案，大部分屬本地感染。衛生防護中心晚上更新確診者住所，發現部分疫廈有多人中招，例如深水埗鴻裕大廈新增3宗確診，黃大仙慈樂邨樂旺樓亦新增6宗確診，兩疫廈在過去14日分別累計有13宗確診個案。 在豪宅區方面，日出康城領都2座新增一宗確診個案，而元朗溱柏在過去14日內，亦首次上榜。

深水埗鴻裕大廈在過去14日新增13宗確診個案。（資料圖片 / 張浩維攝）

第三波疫情持續蔓延，深水埗鴻裕大廈新增3宗確診個案，包括第3784宗的30歲男子、第3831宗的71歲女子及第3832宗的83歲男子。翻查資料，該大廈在過去14日另有10宗確診個案。

而慈雲山慈樂邨樂旺樓單日新增6宗確診個案（第3815、3816、3817、3819、3820及3821宗），年齡介乎4歲至81歲，全部列作與本地個案有流行病學關連。過去14日該大廈另有7宗確診個案，累計宗數達13宗。

灣仔昌業大廈亦新增3宗確診，包括第3823宗的32歲女子、第3824宗的42歲男子，及第3825宗的6歲男童，三人均無病徵及列作與本地個案有流行病學關連，該大廈另有2宗是早前確診。

日出康城領都、溱柏上榜

在豪宅方面，日出康城領都在過去14日有3宗確診個案，較早確診的2宗涉及大廈為6座，今日確診個案（第3788宗）則在2座。

至於元朗溱柏，在過去14日首次上榜，第9座出現一宗確診個案，涉及第3799宗的44歲女子。

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼

+ 74 + 73 + 72

有確診者在潛伏期入住荃灣帝盛酒店。（資料圖片 / 黃文軒攝）

三酒店有確診者入住

部分確診者報稱居於酒店，當中第3756宗為輸入個案，是從菲律賓來港的47歲外傭，在最佳盛品酒店尖沙咀檢疫期間確診，但無出現病徵。第3777宗個案的24歲女子報稱居於荃灣帝盛酒店、第3818宗個案的36歲女子報稱居於元朗嘉湖海逸酒店，兩人均被列作與本地個案有流行病學關連。