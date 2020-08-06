新冠肺炎｜廣華、明愛有病人及支援部員工中招　醫管局料院外感染

第三波新冠肺炎疫情持續，今日（6日）單日新增95宗確診個案。醫管局指，當中廣華醫院一名女病人早上初步確診，她一直在骨科病房留醫，今日病毒測試及抗體測試都呈陽性，認為入院前已經感染。 另外明愛醫院一支援部員工昨日初步確診，員工家人早前因家人確診，已被列為密切接觸者，其後由檢疫中心送往急症室並確診，醫管局認為不是在院內感染。

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廣華骨科女病人無病徵 抗體測試呈陽性

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻報告，廣華醫院骨科病房一名女病人今早初步確診。她在周日（2日）因背痛入院，一直留在骨科病房，無發燒、呼吸道病徵。醫院今早幫她做病毒測試，發現呈陽性，其後亦做了抗體測試，仍是陽性。院方認為她可能入院前已經感染，院內感染其他病人機會較低。

劉表示，病人病毒測試呈陽性後，就立即將其送入隔離病房。未驗出她有抗體前，同一病格內病人都被當成密切接觸者處理，接受隔離檢疫。其後得知病人抗體呈陽性後，院方會和衛生防護中心溝通，判定同病格病人是否屬於緊密接觸者，若否定的話會當成普通病人處理。

明愛醫院支援部員工初確診 家人早前已確診

明愛醫院一名支援部員工昨日初步確診，該名員工家人（編號3541）於1日確診，當時已列為密切接觸者。該名員工在7月31日後沒有再返工，8月2日的病毒測試呈陰性，其後進入檢疫中心隔離。該名員工昨日有少少發燒，經檢疫中心送往急症室，發現初步呈陽性。該名負責清潔及消毒環境，曾在隔離病房工作，工作時有適合防護裝備，在隔離病房則穿著全套個人保護裝備。當局從病人的工作情況、家人確診的先後次序，認為不是在院內受到感染。

而北區醫院北翼抽風及冷氣系統昨晚9點15分因火警鐘誤鳴，停止工作15分鐘，9時半恢復。當時急症室內有4人初步確診病人，1名確診病人入院，8名病人等待檢測結果。不過當時病人在不同病格沒有離開，且有佩戴口罩，當時急症室沒有進行高風險程序，醫護都有穿著合適的防護裝備。醫管局認為感染風險低。