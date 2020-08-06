新冠肺炎｜增95宗個案　再添一印傭初步確診　僱主全家要檢疫隔離

新冠肺炎疫情持續。衞生署今日（5日）公布本港至凌晨零時，單日新增95宗確診個案，編號為#3756至#3850，其中4宗輸入個案。91宗本地個案當中52 宗與早前個案相關，包括46宗與家庭、朋友聚會有關；有39宗源頭不明。另外60多宗初步確診。 就個案#3664一名轉工印傭，在潛伏期內住過灣仔駱克道健樂護理中心，有28名外傭同住，調查後最終只有1名同住外傭已到僱主家，其他人仍在宿舍。 另外，多一名印傭初步確診，曾在上環健安商業大廈與4至6名外傭同住，新僱主一家須檢疫，正追查有無與其他外傭來往。

新冠肺炎｜張竹君憂變新加坡外勞宿舍大爆發 或擴大外傭測試

▼兩名確診印傭曾入住不同宿舍▼

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確診印傭潛伏期內居三宿舍 45人曾同住

就確診個案編號3664的印傭，衞生防護中心進一步調查發現，她於7月20日至21日，住過北角安寧道陽光女傭中心，有13名外傭同住，已安排相關人士安排了深喉唾液測試。

僅1同住者已到僱主家

於7月21日至25日，她住在灣仔駱克道的健樂護理公司，昨日公布有28名同住外傭，指均已各自返回僱主家，與負責人溝通後，最終發現只有1人去了僱主家，其他人仍在宿舍，已經全部找到28人，會安排測試。

該印傭之後入住的銅鑼灣商業大廈的傭譽僱傭中心，已安排4名同住傭工、及1名同層共用洗手間的女士接受檢疫。至於該印傭於7月26日至28日的行蹤仍然處於空白，正在調查中。張竹君指，並非該名染疫女傭不合作，而是因語言溝通問題，對方未能講出自己曾身處哪些地方，令追蹤有一定難度。

增1名印傭初步確診 新僱主一家須檢疫

另外，多一宗印傭初步確診，患者於6月30日離開舊僱主，7月1日至31日在安盛僱傭公司，即上環健安商業大廈，與4至6名外傭同住，8月1日到新僱主家，4日開始發燒，由僱主帶去急症室，之後安排在將軍澳酒店等候時確診。新僱主一家要檢疫，至於宿舍同住情況仍在調查，會追查除了4至6名外傭同住外，有無與其他外傭來往，會安排檢疫或檢測。

多一名印傭初步確診，曾在上環健安商業大廈與4至6名外傭同住。（資料圖片／張浩維攝）

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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