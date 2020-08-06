新冠肺炎｜深圳收緊貨車司機入境安排　非必要不准下車、接觸他人

運輸署今日（6日）表示，因應疫情發展，接獲深圳市口岸辦公室通知，由8月8日（周六）上午6時起，深圳各陸路口岸加強規管跨境貨車司機措施，包括持有72小時內核酸檢測陰性結果證明，只能從口岸到目的地進行點對點運輸，範圍僅限大灣區九個城市內，完成裝卸後立即返港，如非必要不得下車及與其他人直接接觸；若非在特殊情況下，不得在深圳市留宿過夜。

須裝有GPS及電子不停車收費系統

針對跨境貨車司機，深圳市口岸辦公室公布多項措施。包括︰一，跨境貨車司機入境深圳前要在微信小程式「粵省事」詳細申報運輸任務資訊入境後所申報的手機號碼將會接收提示短信。未裝配全球定位系統和電子不停車收費系統的入境貨車，需依從相關部門安排及指示，前往指定場地免費裝配。

須持有72小時內核酸證明

跨境貨車司機須持有72小時內核酸檢測陰性結果證明，入境後須按照申報的行駛路線，從口岸到目的地點對點運輸，完成裝卸後立即返港。司機入境後全程必須佩戴口罩，如非必要不得下車及與其他人直接接觸；若非在特殊情況下，不得在深圳市留宿過夜。

限進入大灣區九個城市

目的地範圍僅限大灣區九個城市內，包括廣州、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門或肇慶市，不得前往內地其他城市，司機駕車往返途經深圳市區時，不得偏離行駛路線。如目的地為省內其他城市或省外城市的，則必須在大灣區九個城市內進行掛甩接駁運輸或卸貨後返港。若目的地在深圳範圍內，司機應在完成工作後立即啟程返港。

文錦渡口岸設指定場地交更

跨境貨車司機在線的高速服務區、收費站、加油站、物流園區、查驗場站、維修廠和停車場以及其他貨物轉運點，需按照現場指示使用服務設施。就文錦渡口岸供港鮮活農產品供應保障，在口岸周邊交更的司機，須到指定場地交更，及在指定住宿設施等候接班回程返港。其他需隨車、出省等的跨境貨車和司機，須向內地相關單位報備及經批准。

長居地為深圳司機 有指定住宿封閉管理

長居地為深圳的跨境貨車司機，深圳市政府會設立指定住宿設施，並補貼部分食宿費用，以及設置配套收費停車場，並提供專車接駁服務，實施封閉管理。對於長居地為香港的跨境貨車司機，如因特殊情況入境深圳後無法及時返港，經核實後可自費入住深圳市政府指定的住宿設施，不得自行安排在深過夜。

深圳市政府支持跨境運輸企業和相關單位，設置符合封閉居住要求的跨境司機集體宿舍。如跨境司機自願退出豁免備案名單，暫時不從事跨境司機工作，經辦理相關手續後，可在深圳正常工作生活，惟若14天內有返港紀錄者，應接受集中隔離醫學觀察。

9項行為會被深圳市除名

深圳市政府列出9項行為，如跨境司機觸犯，會被暫停或移除豁免入境隔離備案名單︰

1，疫情防控期間，在無正當理由下多次空車往返深港兩地；

2，無正當理由下，沒有按照申報路線行駛；

3，無必要理由下，與其他人直接接觸、進入公共場所及自行安排留宿過夜；

4，完成跨境運輸任務後，無正當理由但拒絕出境；

5，對運輸任務申報資訊和核酸檢測材料弄虛作假；

6，在口岸通關過程中，因嚴重違反衛生檢疫、出入境查驗管理和反走私規定，被海關、邊檢實施行政處罰；

7，在內地作業期間，因嚴重違反相關管理規定被公安、交通、市場監管等部門實施行政處罰；

8，司機居所在香港疫情高風險地區（指有關跨境貨車司機的香港住所地址與14天內曾有確診2019冠狀病毒病個案的樓宇相同）或入境前14天內與確診者有過接觸；

9，發生其他不遵守廣東省、深圳市相關疫情防控政策措施要求的行為。

運輸署呼籲跨境貨車業界繼續留意兩地政府發放的最新公布，配合及遵守相關安排。