新冠肺炎｜港府解釋委3化驗所　每個樣本付300元起　支出逾1.5億

港府繞過招標委託三家私營化驗所負責檢測服務，包括華大基因開設的華昇診斷中心、中國檢驗有限公司的子公司中龍檢驗認證（香港）有限公司及Prenetics。惟被傳媒揭發有關化驗所資格及認可問題。 港府周三（5日）晚上發逾1,800字新聞稿回應爭議，指推出為高風險群組約50萬人檢測計劃時，曾聯絡本港各大私營化驗服務提供者，但僅有上述3間公司能於相對短時間內提供該規模服務，衞生署亦已向有關化驗所提供安全指引供參考。 政府表示，截至周二（4日）共有215人屬供應病毒檢測服務人員獲豁免檢疫，政府指醫務化驗所內其他支援運作的技術人員，如並非受法例規管的醫務化驗專業人員，不用本地法例註冊或獲得豁免。 港府拒披露涉及開支，指各界別的檢測成本不同，會審視確保採購費用合理，現階段不宜公開個別服務提供者的費用細節。不過當局表示，每個化驗費用由300多元起，做50萬人檢測，涉及費用為1.5億元。

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政府：疫情嚴峻 服務提供者先夥拍私營化驗所進行

政府指，截至4日，華昇、中龍及Prenetics已進行超過90,000次檢測，當中有31個樣本呈初步陽性。政府指，在推出計劃時，曾聯絡本港各大私營化驗服務提供者，獲悉市場上僅有上述三間化驗服務提供者「能於相對短時間內提供上述數以萬計規模的病毒檢測服務。」

政府指，由於有迫切需要於最短時間內開展大規模檢測以保障公眾健康，決定透過防疫抗疫基金以直接採購服務的方式，由於疫情越趨嚴峻，「有服務提供者為配合盡早推出檢測計劃，決定先行以夥拍其他私營化驗所方式，提前提供政府要求的檢測服務量。」

每個檢測收費約由300元起

開支部分，政府指採集樣本至化驗的「一條龍」服務，不同界別的檢測安排不同，視乎是否需要上門採集樣本及所涉及的物流工作，每個檢測收費約由300多元起，而不同安排的成本不同。政府會審視相關檢測成本以確保採購費用合理，稍後亦會按照防疫抗疫基金規定公布有關撥款使用資料。

政府指由於疫情持續反覆，將來需要採購更多私營檢測服務，目前仍在與個別服務提供者商討，現階段不宜公開個別服務提供者的費用細節，以免影響進一步的商討及採購安排。

人手不足 輸入非醫務化驗專業人員

就資格爭議，政府指，衞生署亦已向相關化驗所提供運送臨床樣本及具傳染性物質的安全指引，以供參考。就化驗所從內地輸入技術人員及豁免強制檢疫安排，政府指本地缺乏足夠有適當訓練及經驗的化驗人員，故個別私營化驗服務提供者申請自內地引入合適技術人員。相關私營化驗所必須符合本地相關法例，包括對醫務化驗所及相關專業人員的法定要求。

任何輸入人員如需以醫務化驗相關專業身份提供服務，均必須按照適用本地法例註冊或獲得豁免，但醫務化驗所內其他支援運作的技術人員，如並非受法例規管的醫務化驗專業人員，則不在此限，惟有關醫務化驗所及相關專業人員，必須遵守醫務化驗專業守則並確保化驗所運作符合有關守則。

累計215人檢測服務人員獲豁免檢疫

根據《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章），為香港供應病毒檢測服務的公司或組織相關技術人員，屬於獲豁免人士類別之一。截至周二共有215名人士在這個類別下獲得豁免檢疫，在港期間須接受醫學監察，佩戴口罩及每日量度體溫，並向衞生署呈報任何不適。

於本周日（2日）從內地抵港的7名內地核酸檢測支援隊先遣人員，在抵港時持有72小時內的核酸檢測的陰性結果。

指不會將個人資料提供予境外機構或人士

就個人資料的處理，政府指，自願性病毒檢測而收集或使用任何個人資料，均須符合《個人資料（私隱）條例》（第486章）的規定，而處理相關資料的政府部門或檢測機構會視乎需要，向衞生署或其他相關部門提供資料作防疫用途，工作流程並不涉及將任何個人資料提供予境外機構或人士。政府亦已採取措施盡量減少需要收集的個人資料及接觸有關資料的流程。

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