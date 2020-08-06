新冠肺炎｜船員禁上岸　海事工會致函林鄭　促協助船員上岸換班

本港爆發第三波新型冠狀病毒肺炎疫情，《香港01》7月時揭發貨船船員的免檢疫漏洞，政府於7月26日宣布，暫停所有客船及沒有在港處理貨物裝卸的貨船的船員換班安排，直至本地疫情受控為止。 國際運輸工人聯盟昨日（5日）聯合香港三大海事工會，致函香行政長官林鄭月娥，希望港府能在平衡公共衛生安全的前提下，提供可行方案協助船員上岸換班。

國際運輸工人聯盟及香港三大海事工會表示，希望港府能在平衡公共衛生安全的前提下，提供可行方案協助船員上岸換班。（資料圖片）

《香港01》7月揭發有貨船船員抵港後確診，船隻因而需滯留於南丫島附近海域隔離檢疫。行政長官林鄭月娥早前承認船員可免檢疫換班在「執行上有漏洞」。

香港商船高級船員協會今日於Facebook專頁表示，國際運輸工人聯盟聯合香港商船高級船員協會、香港航業海員合併工會及香港海員工會，昨日就政府有關換班船員的政策致函林鄭月娥，內容指各會希望政府能在平衡公共衛生安全的前提下，提供可行方案，以協助船員上岸換班。

工會指船員留海上不能接受

信件內容指，部分船員已於船上工作超過一年，若要他們繼續滯留海上是不能接受及不符效益。內容續指，若不幸因此出現海事意外，此舉威脅船員生命之餘，還會影響各項本港生活必需品的供應鏈。

工會引述2006年通過的《海事勞工公約》條文內容，指海員不得連續於船上工作超過12個月，而相關公約適用於香港特區。工會指港府有責任遵守國際法，同時具有道德責任，希望當局能履行相關規定。