新冠肺炎｜薄扶林檢疫營工作人員確診　上月曾於港泰護老中心工作

本港第三波新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，多間護老中心出現確診個案。當局早前將多間有確診個案的護老中心院友，轉到薄扶林的香港傷健協會賽馬會傷健營隔離檢疫，然而一名於該處工作的人員今日（7日）確診新型肺炎。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，該工作人員於7月較早時間曾於慈雲山的港泰護老中心工作，不排除是在港泰感染。現時薄扶林的香港傷健協會賽馬會傷健營會停收檢疫人士，當局亦會安排工作人員進行檢測。 另外，醫院管理局公布，一名患有長期病患的62歲女病人昨晚（6日）因腸胃不適問題，入住將軍澳醫院急症室病房。今日女病人初步確診，同一病格的五名病人須隔離檢疫。

將查工作人員是否院內染疫

張竹君今日於疫情記者會中指，今日確診、個案編號3860為薄扶林的檢疫設施工作人員。她指據初步資料，該工作人員工作時保護衣等裝備「着得幾好」，而相關檢疫設施會暫時停收檢疫人士，當局會為該處人員進行檢測。

當局再詢問資料後發現，確診工作人員在7月較早時間、約12至14日之間曾在出現爆發的港泰護老院工作過，有可能在該處感染。惟其病毒量（CT Value）為約29至31，比較高，故亦可能不是以前的感染，因此要入院進一步調查，再檢測是否有抗體，才知道是否較早期感染，「未必喺薄扶林感染都未定」。

被問到有關確診工作人員何時於薄扶林的檢疫設施中工作過，張竹君指該工作人員一直有上班，惟詳細何時上班、何時放假則手上暫時未有資料。

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女病人腸胃不適求醫將軍澳醫院 初步確診

另外，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，一名患有長期病患的62歲女病人昨晚因腸胃不適問題，入住將軍澳醫院急症室病房，當時有肚瀉情況，醫院為她進行測試後今早初步確診，其樣本已傳到衞生署進行確認。醫院已即時將病人轉到隔離病房。

經接觸追蹤調查後，有五名病人曾與確診者於同一病格，故會列為密切接觸，將會安排檢疫觀察。劉強調，由於現時病房所有醫護人員有合適裝備，今次情況暫時無醫護被列為密切接觸。