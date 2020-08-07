全民檢測｜港府兩周後展開全民自願性檢測　在港進行化驗

本港新冠肺炎疫情持續，行政長官林鄭月娥與多名政府官員今日（7日）下午3時在政府總部舉行記者會，宣布有關疫情的最新措施。 港府公布，在中央派人員協助下，兩周後進行全民自願普及社區檢測，不論是否高危或有接觸史，全港市民皆可自願接受病毒檢測，惟檢測方法未定。而港府將會追蹤派發樣本瓶，確保收回，而收回的樣本將以條碼等不具名形式紀錄，負責檢測的化驗室及人員不會得悉市民身份。

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行政長官林鄭月娥與多名官員會見記者，包括醫管局行政總裁高拔陞、食物及衞生局局長陳肇始、食衞局常任秘書長（衞生）陳松青、發展局局長黃偉綸、政制及內地事務局局長曾國衞，以及勞工及福利局局長羅致光。

估計本港有1,500名隱性患者

林鄭月娥表示，本港疫情仍然嚴峻，整體確診數字高企，今年7月至今5個多星期，確診多達3,500宗，比今年1月至6月半年間累計確診增加逾兩倍，且確診人士涉及各行各業，群組逾20個。加上源頭未明個案比例偏高，約4成個案源頭未明，顯示社區有隱性患者，傳播風險高。以7月中至今完成的3萬7千個社區檢測作例，54人陽性，即每2,500人約有1名確診者。由於早前接受檢測的人士，多有接觸史、病徵、高危或爆發社區，故估計本港仍有1,500名隱性患者。

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林鄭稱，預期冬天或再有爆發，須短時間內開始兩措施，一是加強病毒檢測，二是增加社區設施。她稱，7月中旬已要求中央支援，獲中央答應可隨時協助。現時內地檢測支援隊已來港，「內地核酸檢測支援隊」隊長余德文今早已與港府檢測隊開會，而內地的方艙醫院專家暫未到港，但已候命，或會先進行視像會議。

過去7日每日增至逾1萬3千個檢測

她稱，原定在敲定全盤計劃後才作公布，惟網上有謠言，污衊政府工作及內地隊伍，故早日澄清。她公布，本港將實施「三管齊下」措施。

第一，醫管局、衞生署與外判化驗所繼續負責與公共衛生及病學相關檢測，但為了保留實力應對特別情況，相關部門之後不會參與社區檢測。而醫管局、衞生署與外判高負責的檢測，至今做了逾70萬次，過去7天增至每日逾1萬3千個檢測。

仁濟醫院下周一起為孕婦進行病毒檢測

第二，港府將盡快為經常接觸市民的特定群組進行檢測，不論公私營的前線行業人士可免費檢測，如郵差、教職員、酒店前線員工、交通工具前線人員及、照顧長者的人員及收銀等。



第三，若有群組有需要接受病毒檢測，港府都會盡快安排。以近日為例，除了因轉工而暫住介紹所的家庭傭工可免費檢測，仁濟醫院在下周一起，將為孕婦進行病毒檢測，方便她們可持陰性病毒結果求醫及入院。

約兩周後推普及自願社區檢測 全民可參與

此外，為掌握本港社區情況，港府約在兩周後會推出普及自願社區檢測，林鄭稱，為讓市民安心，「任何市民想做就可以做」，料數以百萬計市民會參與。至於檢測方法今日未能交代，但進行時會分開樣本派發地點、避免排隊，「正因為驚人聚集，作出艱難決定，延後選舉」，並追蹤樣本瓶，確保領取者交回。惟她強調，實驗室只負責檢測，不會得悉檢查者身份。

▼北京臨時檢測「火眼實驗室」▼

林鄭稱，因本港私營服務不足以進行大量病毒檢測，故透過華大基因、金域及海普增加檢測能力。其中華大基因已增設臨時實驗室，中山紀念公園體育館昨日已吹起「氣膜（帳篷）」供化驗之用。而中央將安排內地化驗人員到港在有關實驗室協助化驗。她強調，有關化驗人員是合資格人士，按本港《輔助醫療業條例》獲臨時法律豁免。



亞博增1千負壓床變港版「方艙醫院」 另花數月建「港版火神山」

而在社區治療設施方面，林鄭預期冬天或有大爆發，故向中央提出要求，包括亞博其他地方額外建1,000張負壓病床，或命名「港版方艙醫院」（即臨時醫院），料數周完成。

另外，政府將在亞博館旁邊的一幅約32,000平方米的用地，建臨時醫院，或命名為「港版火神山」，預料需時數月。林鄭指，有關設施是為日後更好應付突如其來的疫情，非即時需要。