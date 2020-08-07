新冠肺炎｜檢驗中心︰咽拭子難自行採樣　步驟出錯結果易有假陰性

本港新冠肺炎疫情持續，民政事務總署將夥拍慈善團體和社會服務機構於今日（7日）起，擴大新冠肺炎社區檢測計劃的服務範圍，包括黃大仙區、觀塘區、屯門區、油尖旺區，共涵蓋46座樓宇，約8.6萬名居民。黃大仙（正愛）區議員岑宇軒指，不少街坊均誤會檢測為採集深喉唾液，雖然管理處已於大廈底層播放影片，但擔心長者吸收能力低，不懂自行採集樣本的步驟。 香港分子病理檢驗中心主任黃利寶指，內地與本港的檢測流程不同，內地使用咽拭子採樣，檢測時容易處理「混樣（樣本混合檢測）」的程序，能大規模進行人口篩查。他認為，咽拭子和深喉唾液的採集方式同樣相對準確，只視乎採集的方法是否正確，以及達到標準。

區議員憂長者不懂自行採集

黃大仙（正愛）區議員岑宇軒指，民政總署今早（7日）已安排逾20人到慈愛苑派發咽拭子採樣套裝，居民可到所在大廈外排隊領取。他指，不少街坊均誤會檢測為採集深喉唾液，雖然管理處已於大廈底層播放影片，但擔心長者吸收能力低，不懂自行採集樣本的步驟。他又指，因慈雲山的疫情嚴重，街坊已減少外出，商戶的生意慘淡，相信待街坊恢復信心後才可改善。

岑宇軒指，民政總署今早（7日）已安排逾20人到慈愛苑派發咽拭子採樣套裝，居民可到所在大廈外排隊領取。（梁鵬威攝）

咽拭子難自行採集 香港沒有大量醫護為市民採樣

香港分子病理檢驗中心主任黃利寶指，內地與本港的檢測流程不同，內地使用咽拭子採樣，檢測時容易處理「混樣（樣本混合檢測）」的程序，能大規模進行人口篩查；而深喉唾液的檢測時間較長，難以「混樣」。他認為本港的實驗室需共同決定程序，才可為本港進行大型檢測。

黃續指，雖然咽拭子採樣有一定優點，但香港與內地不同，香港無大量的醫護人員為市民採樣。他解釋，若市民自行咽拭子採樣，未必能完成程序，因棉棒須放進口腔或鼻腔內部，過程中將感到不適，如打噴嚏、咳嗽、流眼水等，擔心檢測結果出現假陰性。「一般人未放到入去就已經咳緊，可能掂下口水就算，拎得唔好就好多假陰性。」

咽拭子和深喉唾液的結果同樣準確

問到有研究發現拭子採樣比深喉唾液的準確度高，黃利寶反駁指，「三歲小朋友識唔識咳深喉唾液，收到口水結果自然咪差囉。」他認為，咽拭子和深喉唾液採樣的檢測結果同樣相對準確，只視乎採集的方法是否正確，以及達到標準。他舉咽拭子採樣為例，「如果個醫護見到病人好大反感，仲敢唔敢再隊落去？」

是次派發的不是早前使用的深喉唾液採樣，而是咽拭子採樣套裝，有身穿保護衣的當局人員向居民解說做法。（梁鵬威攝）

建議安排醫療輔助隊採樣 或咽喉和鼻咽拭子一同採樣

為了提高拭子採樣的準確率，黃利寶建議政府安排人手為市民採樣，然而公院的醫護人員分身不暇，未必可抽調人手採樣。他建議政府安排接受過適當訓練的人員如醫療輔助隊，稱只需做好感染的工作，便能為市民拭子採樣，又指從未聽聞過內地有採樣的工作人員受病毒感染。

黃又指，英國與香港一樣要求市民自行採樣，然而英國同時使用咽喉和鼻咽拭子，市民在採樣後把兩個拭子樣本放進同一個樽內。他認為政府可學習當地做法，以提高準確度。

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