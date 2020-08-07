黃之鋒不服區選被DQ　指釋法未觸及區議會　求覆核選舉主任決定

黃之鋒去年報名參加區議會選舉，他稱在回答選舉主任查問時，已表明不支持港獨，惟選舉主任指黃不是真心摒棄，並以港獨作為自決前途的選項等理由，裁定黃提名無效。黃就此提出司法覆核，今（7日）於高院申請覆核許可。代表黃的律師指出，人大釋法並未觸及區選，認為不適用於區議會選舉，又強調是次是提出司法覆核而非選舉呈請，目的是覆核選舉主任決定是否有錯，而非想令該區當選人非穩妥當選。

申請人為黃之鋒，答辯人為律政司及海怡西選區的選舉主任。

黃之鋒在聆訊前指，法庭早前停擺，案件至今才處理其覆核許可，惟諷刺的是，他在此段期間欲參選立法會選舉，但再遭「DQ」。

強調並非選舉呈請

而代表黃的大律師吳靄儀稱，黃今次申請司法覆核，只為挑戰選舉主任的決定是否合法。他沒有提出選舉呈請，因為若選舉呈請勝訟，會影響到該區的選舉結果，惟黃並非要令該區當選人非妥為當選，故只提出司法覆核。

吳又指，《區議會條例》相關條文並無禁止黃申請司法覆核，而他今次挑戰的，只是選舉主任的決定，若條件不容許黃申請司法覆核，吳認為該條文屬違憲。

人大釋法並未觸及區議會

吳認為，人大曾就《基本法》第104條釋法，但認為該次釋法未有觸及區議會。吳認為選舉主任無權考慮，參選人簽署擁護《基本法》的聲明時是否真誠。

吳指，黃之鋒已回應選舉主任，他不支持港獨，仍遭對方裁定提名無效，吳質疑「DQ」的客觀標準。

案件編號：HCAL 346/2020