全民檢測｜內地檢測支援隊來港獲豁免專業資格　責任由機構承擔

因應本港疫情嚴峻，中央成立60人的「內地核酸檢測支援隊」，七名先遣隊員及隊長余德文已抵港展開工作。但根據法律，內地化驗師在本港並無化驗資格，林鄭月娥在今日公布全民檢測框架時指，他們將會有法律豁免，並強調他們不會留港工作。 食物及衛生局局長陳肇始指，內地成員獲國家衛健委專業資格，會根據《輔助醫療業條例》訂立規例，豁免隊員在港工作資格，為期兩個月，稍後刊憲。

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完成工作後將離港 方艙支援隊未有來港時間表

「內地核酸檢測支援隊」共60人，其中七人先遣隊員周日抵港，隊長余德文亦在昨日來港，今日去過特首辦。不過，他們抵港無需檢疫隔離的安排、檢測工作崗位、以及在港的專業註冊資格均受到質疑。

特首林鄭月娥今日在記者會上表示，支援隊是指定的豁免檢疫人士，抵港毋須隔離14日。檢測支援隊約60人，主要負責實驗室化驗工作；另一支「內地方艙醫院支援隊」則仍尚未來港，仍與內地相討是否需要親身來港。林鄭強調，內地的支援人員本身來自廣東省衛健委、廣東省內的醫院等，取得公務簽證來港負責防疫的任務，「完成就會走」，不會留港從事其他工作。

▼內地檢測支援隊來港▼

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《輔助醫療業條例》 訂臨時法律豁免

食物及衛生局局長陳肇始在記者會上表示，支援隊伍的成員由國家衛健衛委派，在內地獲得認可資格，內地疫情下有足夠的檢測工作經驗。陳指，根據《輔助醫療業條例》第359章，食物及衞生局局長可訂立規例豁免指定界別人士受到規限，稍後會刊憲公布，料有兩個月豁免期，但暫未能確定他們的留港日數。

不作臨時註冊 因要與時間競賽

至於政府為何不安排臨時註冊，陳肇始未有正面回應，僅稱「疫情底下要同時間競賽」，政府要在短時間內擴大檢測能力，在符合法規下令檢測人員可協助擴大本港檢測能力，令市民安心，協助社區盡快找到傳播鏈。

若出錯由三間檢測機構負責

記者多次追問，若內地檢測人員來港工作，將如何監督，一旦出錯將如何追究責任。林鄭月娥指，三間病毒檢測機構，華大、金域及凱普，均由香港註冊的公司負責，受香港法律監督，「如唔好彩出錯，呢三間機構負責。」

未有交代費用詳情

另外，支援隊伍的費用開支方面，林鄭表示，暫時未有詳情，但她認為，支付費用並非錢的問題，而是禮節問題，香港作為「主人家」，為「表示歡迎」，有關費用理應有香港負責。她又反問，「幾十人嘅交通、住宿有幾多錢？」

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