全民檢測｜林鄭談中央出手意義：一脈相承、相信港人感受到關愛

本地新冠肺炎疫情持續嚴峻，確診個案直逼4,000宗大關，特首林鄭月娥今日（7日）舉行記者會，公布於兩周後開始做自願性全民檢測，並計劃在亞博館外建設「港版火神山醫院」，中央派出的核酸檢測支援隊及方艙醫院支援隊已到港候命。 林鄭月娥感謝中央對香港的關愛，大力支持香港抗疫，包括分享經驗、資源共享等，相信絕大部分香港市民感受到中央的關愛，又指她個人對部分無理的指控感到氣憤。

林鄭記者會背景寫上「中央全力支持 特區同心抗疫」。(高仲明攝)

中央廣播電台記者於會上問到，中央今次出手幫助香港解決問題，對於香港的抗疫作用及意義何在。林鄭月娥表示，對於香港而言象徵一脈相承，又指過去23年無論是有關公共衞生、金融危機以至其他的經濟發展，中央均是義不容辭向特區提出幫助，支持香港在「一國兩制」之下得到發展，形容是「一個國家裡邊的意義」。

林鄭表示，從7月初見到香港的疫情越加嚴峻，評估了香港在病毒檢測能力及隔離及治療設施不足兩方面需要中央幫忙，強調是有針對性、並非隨意請中央幫手。她續指，中央見到國家的一部分發生問題，亦有處理武漢、北京、新疆等地疫情的經驗，相信透過資源及經驗共享，香港市民應該感受到中央對港的關愛。對於坊間一些無理的指控覺得氣憤，強調批評只屬很少部分，絕大部分香港人都感受到中央的關愛。

林鄭又形容，檢測團隊非常認真及專業，表示充滿信心。