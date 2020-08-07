全民檢測｜輿論憂基因數據送內地　林鄭斥污蔑：無人對樣本有興趣

新冠肺炎疫情持續，特首林鄭月娥今日（7日）宣布，將為全港市民提供一次性自願性病毒檢測，由於需要時間籌備，最快約兩周後實施。 社會一直有聲音擔心有關DNA資料被政府用作建立基因數據庫，甚至送往內地。特首林鄭月娥批評，有關言論是抹黑、污蔑和謠言，指有關資料不會被送至「第二個地方」，完成檢測後會銷毀，又指這些樣本和基因資料「無人有興趣」。

林鄭表示，檢測過程保障私隱。（高仲明攝）

籲勿破壞中央與香港關係

林鄭月娥在記者會指出，本身希望有全盤計劃才公布加強檢測安排，但由於網上有好多負面謠言和污蔑，言論以政治凌駕公眾安全，因此決定在計劃詳情未完全確認前，提早向港人公布。

林鄭月娥指，香港是多元和自由社會，因此她理解和接受社會人士「好多說話講」，但希望社會大眾重視實證和科學，不要抹黑和污蔑，破壞中央與香港的關係，尤其是政府今次請求中央提供協助。

林鄭表示，檢測過程保障私隱，實險室無需要和不會知道樣本提供者的名字和資料，只會按編號和條碼完成有關程序。對於有擔心指DNA資料將會送至內地，林鄭批評有關言論是抹黑、污蔑和謠言，指有關資料不會被送至「第二個地方」，完成檢測後會銷毀，又指這些樣本和基因資料「無人有興趣」。

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