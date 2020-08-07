黃之鋒區選被DQ求司法覆核｜余若海：選舉並非幾個人之間的遊戲

黃之鋒去年參加區議會選舉被裁定提名無效，他不服選舉主任決定提司法覆核，今（7日）於高院申請覆核許可，並強調他只是想挑戰選舉主任的做法是否合法，故未有依一般程序申請選舉呈請，亦不想影響選舉結果。惟代表政府的律師卻回應稱，選舉並非幾個人之間的遊戲，而是涉公平和公開的程序，若然法庭裁定程序失當，當選人自然亦會被裁定非穩妥當選。

申請人為黃之鋒，答辯人為律政司及海怡西選區的選舉主任。

指黃想避免好友失議席

代表答辯人的資深大律師余若海指，黃之鋒不申請選舉呈請，而是以司法覆核形式，是想避免一旦勝訟，會令當選區議員的好友失去議席。余強調，選舉非幾個人之間的遊戲，而是涉及公平和公開的程序。對於黃指，是次司法覆核是挑戰選舉主任裁定他無效的決定，是否合法，目標不是選舉。惟余指出，若法官認為是次有程序失當，自然會裁定當選人非妥為當選。

認為選舉主任有權核實

余若海亦指，區議會的參選人簽署擁護《基本法》及效忠香港特別行政區的聲明後，不能表裏不一，選舉主任亦有權核實。他提及《國安法》亦有條文，指參選或就任公職時應當依法簽署文件，確認或宣誓擁護《基本法》和效忠香港特別行政區。

法官押後裁決

代表黃之鋒的大律師吳靄儀回應指，黃已回應選舉主任他不支持香港獨立，但仍遭「DQ」，質疑選舉主任有何基礎，指控黃不誠實。

法官聽取陳詞後，押後裁判。

案件編號：HCAL 346/2020