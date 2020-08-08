美國制裁｜邱騰華：美港順差跌逾一成　針對TikTok是輸打贏要

美國早前宣布禁止企業和TikTok母公司「字節跳動」，以及微信母公司騰訊交易。商務及經濟發展局局長邱騰華今天（8日）在一個電台節目上表示，美國明顯選擇性對中國背景的企業，採取單方面的行為，甚至用威嚇的手段禁止企業進行交易。

▼美國制裁中港官員名單及理由▼

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美國早前宣布禁止企業和TikTok母公司「字節跳動」，以及微信母公司騰訊交易。商務及經濟發展局局長邱騰華今天在一個電台節目上表示，美國自稱資本主義社會，企業應該受到法律保障。他認為，現時美國明顯選擇性對有中國背景的企業，採取單方面的行為，甚至用威嚇的手段禁止企業交易。他指出，美國基於國家安全理由做出此舉亦必須舉證，證明企業侵害其國家安全，又提到被禁止交易企業涉及一些在香港上市的公司。

邱騰華表示，美國禁止一些企業交易，但交易有所得益時，政府有收益，認為是輸打贏要，「公我贏，字你輸」。他反問這個處事方式如何令企業對美國有信心，他認為美國對全球企業釋出負面和令人擔心的信息。

美港貿易順差大跌「係美國自己搞出嚟」

至於美國早前通過《香港自治法案》和將會限制對港輸出高科技產品及技術，對本港相關產業造成的影響，邱騰華說視乎美國自己會否恢復覺醒，他說要嘗試分開決定是美國領導人、政府、商界或社會的意願。美國人一向重視市場自由，政府採取干預會影響在美做生意的信心。他指出，要觀乎美國是口頭上「出口術」，或是會貫徹做法，相信市場會有即使反應，顯示對哪一方造成的傷害最大。

他指出，從中美貿易戰起，美國單單去年在港賺取的順差跌了超過10%，由300億美元跌至264億美元，「可以話係美國自己搞出嚟」。美國限制企業交易自然會令其利潤減少。他引述美國商會的公布，美國改變對港政策必然會令美國商界利益受損。

看不到企業因國安法離港

他表示，企業對港最擔心的時候是社會動盪，看不到任何一間企業因為《港區國安法》離開香港，認為本港營商環境不會改變。