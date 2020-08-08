【制裁林鄭】路透社：港府押後立法會選舉　促成美國加強審議制裁

美國8月7日宣布根據總統特朗普（Donald Trump）上月簽署的行政命令，制裁香港行政長官林鄭月娥、律政司司長鄭若驊、警務處處長鄧炳強等合共11名中港官員，指控官員削弱香港政治自由。路透社引述消息人士報道，華府舉動跟港府押後立法會選舉有關。

消息人士透露，林鄭月娥因應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，將原定9月6日舉行的立法會選舉押後一年，引致美國加強審議制裁。

有分析員認為，中美關係緊張局勢每日加劇，並已經惡化到數十年以來最差的情況。美國前官員兼新美國安全中心制裁專家哈勒爾（Peter Harrell）認為，華府近期的舉動包括TikTok和微信的禁令反映美國對華政策升級，制裁香港也將引起銀行焦慮，要確認制裁下何種交易獲准進行。

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制裁名單內的中港官員包括行政長官林鄭月娥、特首辦主任兼國安委秘書長陳國基、律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超、政制及內地事務局局長曾國衞、警務處處長鄧炳強、警務處前處長盧偉聰、中聯辦主任駱惠寧、港澳辦主任夏寶龍、港澳辦副主任張曉明以及國安公署署長鄭雁雄。

名單也有列出被制裁官員的出生日期、住址、身分證號碼，並有部分官員的護照號碼以及簽發日期與到期日期。