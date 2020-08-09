新冠肺炎│羅致光指社署未來數天將為安老院舍啟動第二輪檢測

勞福局局長羅致光今日(9日)於網誌撰文指，7月初出現社區感染，院舍亦開始出現感染群組，為此社署安排檢測機構於7月14日至8月4日期間，為全港各區自願參與的安老院及殘疾人士院舍員工採集咽喉拭子樣本進行檢測，然而有一間院舍在未開展檢測前已有確診，亦有一名員工在檢測於其院舍進行前，已初步確診。 羅致光指，汲取第一輪檢測的經驗，社署正籌備在未來數天內啟動第二輪的檢測。

羅致光指，社署於2020年7月14日至8月4日期間，為全港各區自願參與的安老院及殘疾人士院舍員工，採集合共超過32,600個咽喉拭子樣本，涉及1,048個處所共1,085間院舍；員工的參與率約86%。

而社署現正籌備在未來數天內啟動第二輪的檢測，為了進一步協助院舍應對疫情，社署已參考衞生署一份特別針對是次疫情而設計的院舍感染控制措施檢測表，將聚焦支援私營及自負盈虧安老院和殘疾人士院舍加強感染控制的措施。

羅致光指，社署將邀請有關安老院及殘疾人士院舍在未來兩星期完成有關檢測，並安排院舍外展醫生到診服務的團隊到訪院舍，就其感染控制的實況提供專業的改善建議，並即場教授員工有關防疫知識和技巧；希望藉此進一步提高院舍前線員工，如護理員、助理員等在感染控制方面的意識和技巧，從而改善院舍整體的環境衞生及減低傳染病的散播。

而長遠應提升院舍室內通風水平，有助減低病毒在院內散播，社署正與相關部門合作，探討改善私營安老院及殘疾人士院舍室內通風的可行方案；至於改善私營安老院的環境及服務質素，不能一蹴即至，涉及《安老院條例》、《安老院規例》、《殘疾人士院舍條例》及《殘疾人士院舍規例》的建議，須透過法例修訂實施。

羅致光指，政府已就相關建議，初步諮詢立法會福利事務委員會、安老事務委員會、社會福利諮詢委員會及康復諮詢委員會，並已於今年1月至6月期間舉辦了4場「安老院及殘疾人士院舍法例修訂建議與持份者交流會」，現正進行修訂條例草案的準備工作，冀盡快完成有關法例修訂的工作。