新冠肺炎｜林正財：全日禁堂食是選項　安老院舍跨院工作屬高危

行政會議成員、安老事務委員會主席林正財表示，安老院舍傳染情況令人擔心，建議社署規定禁止安老院舍開放探訪、員工上班需做足防感染措施，以及禁止員工跨院舍工作。他認為只要政府肯特事特辦放寛院舍人手規定，「唔好迫佢哋數夠人頭」，相信院舍願意配合。 他表示，全面禁止食肆堂食是其中一個抗疫「加辣」選項，但仍有很多措施可以做，又指發生在街市的傳播情況有機會出現在超市內，認為政府可與本地兩間大型超市連鎖公司商討，為職員有做足防疫措施。

晚市禁止堂食。（資料圖片）

林正財今（26日）出席電視節目時表示，政府明言不會採用「封城」、「禁足令」、居家令等較極端方法，而是採用「精準抗疫手法」不斷微調政策，可以預計若疫情持續，「加辣」必然會發生。目前專家認為，只要沒有出現超級傳播者，按目前措施疫情會在兩、三周內慢慢平復，若政府想盡快將確診人數壓下去，增加措施也是合理。

他認為，如果要快速遏止疫情，全面禁止食肆堂食是其中一個選項，但此外仍有很多措施可以做，呼籲市民自律。至於近日新增街市感染群組，林正財指，食環署已經加緊消毒，又指現時年輕人較多去超市購物，發生在街市的情況同樣有機會出現在超市內，「超市只有兩間大型連鎖公司，很容易商量，如果入門口職員有做足防疫三部曲，大家便可以在安全環境下購物。」他說只要商界、市民及政府配合，有信心疫情可在一個月內緩和。

政府將為安老院舍員工、食肆員工，的士司機及及物業管理員四類高風險群組提供病毒檢測。（資料圖片／梁鵬威攝）

倡禁安老院員工跨院工作

林正財又指，安老院舍情況令人擔心，形容過往半年可以守得住是「神跡」。他解釋，香港有很多小型牌照院舍，地方窄、員工少，相對容易引致爆發。他建議社署規定禁止安老院舍開放探訪、員工上班需做足防感染措施及停止跨院舍工作。

按照安老院舍條例發牌，護理人手與住客須符合最低比例，因此有院舍安排員工跨院工作。林正財認為，只要政府對院舍人手放寬，在現階段特事特辦，「唔好迫佢哋數夠人頭」，相信院舍願意配合。

有專家認為今次黃竹坑賽馬會朗逸居群組感染可能是早前院舍開放探訪時，有院友家人受感染而將病毒帶入內，林正財認為，即使經過第三波疫情，亦無法回復五、六月時鬆懈狀態。即使開放探訪亦要「定人、定點、定時」，或者運用科技作「智能探訪」。

林正財。（黃舒慧攝／資料圖片）

基於人道立場 全面禁海員來港有困難

另外，本月初起多名獲豁免檢疫的海員確診，專家認為政府豁免海員成檢疫漏洞，中大專家許樹昌提出暫停海員來港換更3周。對此，林正財表示政府積極堵塞漏洞，防疫措施可以更嚴謹，例如要求海員通過檢測方可入境，以及佩戴手帶。

他承認全面禁止海員來港有困難，指他們在海上逗留已超過半年，香港作為國際城市基於人道立場容讓海員換更。被問到會否認為當局「好心做壞事」，林正財承認要每個程序都做到滴水不漏是有大壓力，希望市民可以理解。

至於會否需要找「外援」協助，林正財稱若疫情非常凶險，政府須要考慮任何方法，「但香港遠遠未去到這個階段」，指現時本地醫護人手仍然足以應付，醫管局可以調動非緊急醫護人員協助抗疫，政府及醫管局都有信心可以處理得好。