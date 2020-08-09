調查揭75%港人打機會「課金」　29歲青年曾耗14萬換道具負債纍纍

港人熱愛打機，「課金」求「升呢」是不少玩家的快速捷徑。一項調查發現，75%受訪者會花不多於千元「課金」，但亦有1%受訪者透露，「課金」高達10萬元以上，另有接近一半受訪者以「月繳」形式支付「課金」。有29歲青年曾沉迷打機，更曾於一年間「課金」14萬元，以求換取心儀道具，結果欠債纍纍。 有關注機構表明，「課金」如賭博一樣，有以小搏大原理，可致成癮，亦難以自拔，呼籲玩家如有上癮跡象，應主動尋求協助。

不少港人喜愛打機，一項調查顯示，有受訪者表示曾支付10萬元以上「課金」。（資料圖片）

1%受訪者 打機課金達10萬元以上

北區青年商會「課金控」工作籌委會聯同明愛專上學院和路德會青亮中心，於今年3月至6月期間，透過街站及網上問卷的方式，成功於全港各區以抽樣問卷方式訪問逾400 多名市民，75%的受訪者表示，支付不多於1000元作遊戲「課金」之用，但支付金額最高可達10萬元或以上，佔總體受訪人數的1%。至於支付形式方式，近 9 成受訪者以信用卡簽帳，其餘受訪者則以點數卡、禮品卡或支付寶支付費用，接近一半受訪者以「月繳」形式支付「課金」。

29歲的阿源（化名），過去曾因打機「課金」約14萬元，一度欠債纍纍。他表示，自兒時已喜歡打機，長大後則多以手機作為打機平台，基本上每日機不離手，「返工、搭車，一有時間就會玩。」

阿源隨後愈玩愈沉迷，更直接「課金」買時間，「唔駛慢慢做任務，就可以有得抽卡」，他後期每晚均會「課金」付費，高峰期甚至試過一晚花萬多元，以求抽得心儀道具或角色，「似開大小，有快感。」

阿源不諱言，「課金」難以自拔，但後期有感「無謂」，亦擔心辜負家人期望，遂主動尋求協助，亦慢慢遠離手機遊戲，成功戒癮。

路德會青亮中心中心主任周雅瑩表示，「課金」行為與賭博類同，同樣有以小搏大的心態，他提到，阿源自高小已有打機習慣，亦受身邊朋輩影響，希望透過「課金」求「升呢」，雖然最初投放的金額甚小，但隨後愈來愈多。她又指，本港政府未有就「課金」作相關規管，不過歐美則已陸續討論及推行，其中有國家將「課金」涵蓋於賭博法，亦有國家禁止未成年人士「課金」。

明愛專上學院湯羅鳳賢社會科學院鍾綺霞則表示，不少玩家透過「課金」，於虛擬世界獲得滿足感及認同感，最終難以自拔。她又透露，投放較多金額「課金」的受訪者，職業達行政管理或經理級別，亦有碩士教育程度，他們普遍期望透過遊戲達到滿足感，以期減輕工作或學業壓力。

她續指，社會需正視「課金」成癮問題，家長及社工等專業人士不能掉以輕心，需留意子女及身邊人現象。周雅瑩補充說，如玩家意識到自己出現「課金」成癮問題，應盡快尋求協助，亦鼓勵主動向家人講述情況，以獲得家人情緒支援。