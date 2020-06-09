被家人發現偷偷遊戲「課金」超過6萬元　遼寧14歲初中女生墮樓亡

遼寧葫蘆島市某中學的一名年僅14歲的初三學生劉歌（化名），日前在家中陽台墮樓身亡。據內地傳媒報道，事發前劉歌被家人發現曾在一款騰訊的手機遊戲中「課金」超過6萬元（人民幣．下同）。 報道提到，事發後騰訊回覆指已完成相關消費情況的核對以及退款處理，預計可在未來一至兩天內完成退款。

劉歌的母親。（新京報）

據《新京報》報道，自內地開始因應新型冠狀病毒肺炎疫的關係，大規模以網絡授課代替面授後，劉歌獲家人給予一部智能手機。劉歌得以在周末以外的時間使用手機，未料卻因此沉迷於一款手機遊戲當中。

報道指，劉歌母親在5月5日晚上突然發現其微信帳號中的2000多元餘額，只剩下28元。經翻查消費紀錄，劉歌母親發現有多筆消費都與一款名為《龍族幻想》的手機游戲有關，「最多的一次消費是648元，兩分鐘內就刷了六七筆。」劉歌母親在翌日下午晚飯時間試探式詢問，劉歌卻表示不知道及沒有玩過該款遊戲。劉歌母親坦言，事實上當下就有感受到劉歌的緊張，但仍不敢肯定。

劉歌在父母外出到銀行查帳時，在家中陽台墮樓身亡。（新京報）

劉歌母親擔心可能是微信帳號被盜用，故晚飯後就隨即到附近銀行將餘額全部取出，同時又對劉歌明言「要報警，查到底咋回事。」劉歌母親在銀行查詢詳細消費紀錄，發現幾乎所有消費都與該款遊戲有關，「那時候才知道，一個月來，我的銀行卡在這款游戲上消費了108筆，共計61678元。」

劉歌母親表示，就在此時留在家中的劉歌傳來短訊，內容是「媽媽，是我干的，我不想活著了。你能原諒我嗎？謝謝你，媽媽。」劉歌母親沒有及時看到該則短訊，但在快要到家時打電話給劉歌，已經無人接聽。鄰居鄧先生則表示，約在晚上6時許，屋苑內有一名女孩墮樓。劉歌送醫後經搶救無效不治，屍檢結果顯示符合高墜。事發後，劉歌家人整理劉歌的遺，發現其生前所用的手機已更改密碼，軟件刪除一空，該款手機遊戲亦已經被刪除。

劉歌被家中發現偷偷在遊戲中「課金」。（新京報）

據劉歌家人提供的消費紀錄顯示，劉歌自4月7日開始在遊戲中「課金」，最後一次就是在5月5日當天。劉歌在28天內共「課金」超過6萬元。劉歌家人推測，劉歌有時會在上網課的時間，借口用自己手機較慢借用母親的電話，相信就是趁機綁定母親的支付方式，並且刪除手機內的消費記錄。由於6萬多元不是小數目，劉歌家人希望能獲退款，但過程中頗多阻滯，一直被客服回覆稱是核對中及要求提交證明。劉歌家人在協商退款未果後，獲得當地檢察院介入，向葫蘆島龍崗法院申訴游戲退款等事宜。及至周一（8日）晚間，騰訊始回覆指已完成核對及退款處理。

（綜合報道）