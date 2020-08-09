新冠肺炎｜私家偵探社定僱傭中心？　張大偉妻︰十號風球爛咗招牌

本港疫情大爆發，再有待業外傭染疫。衞生署衞生防護中心今（9日）公布，該外傭於荃灣的「張大偉僱傭中心」宿舍與其餘4名傭工同住，翻查官方公布的地址資料，現舖是由資深私家偵探張大偉開設的同名偵探社，惹起雙胞胎疑雲。記者會上張竹君亦笑指，不清楚該地址是僱傭中心抑或是偵探社。 究竟店舖真身究竟是私家偵探社抑或僱傭中心？張大偉妻子接受《香港01》電話訪問時，解開謎團。原來夫婦兩人各自經營私家偵探及僱傭中介生意，但共用同一舖位。舖外原本亦懸有僱傭中心的大招牌，惟過去的10號風球將其吹倒，遂改在店內掛上細招牌。她又指，因為近日有留宿外傭確診消息，遂早政府一步帶同旗下外傭檢驗，豈料「中招」，她與任私家偵探的丈夫同需檢疫，「都唔知係好事定壞事喇！」

張大偉是資深私家偵探，不時接受傳媒訪問，分享跟蹤、放蛇等竅門，略有名氣。(張大偉私家偵探社FB圖片)

《香港01》記者以電話訪問張大偉妻子，張太透露，數日前於新聞得悉有中介公司確診，「再加埋之前日日都過百宗(確診個案)」，遂主動帶同留宿的外傭們前往私家診所進行檢測，以保安心，費用則由僱主支付。

張大偉夫婦同須隔離檢疫

她又指，證實確診的外傭並無病徵，獲悉檢測結果後，僱傭中心已於昨日暫停營業。她本人、丈夫及留宿的其餘4位外傭亦將需前往檢疫，暫未知會否牽涉其他人士。張太又指，自己比政府「快一步」，帶同留宿的外傭進行病毒檢測，結果證實染疾，她苦笑道：「都唔知係好事定壞事。」

《香港01》記者今日到訪張大偉僱傭中心，發現已拉閘，與僱傭中心同用一舖位的私家偵探社亦未有營業。(黃詠榆攝)

她又提到，近月疫情嚴重，已通知僱主提醒外傭勿返回僱傭中心，遂並無太多人聚集。



僱傭中心招牌不敵十號風球 店外只有私家偵探社招牌

由於官方公布的外傭宿舍地址，店外只得偵探社招牌，令人懷疑地址究竟是僱傭中心還是偵探社。張太太透露，偵探社是由丈夫張大偉開設，而僱傭中心則由她負責經營，屬於兩間不同公司，但共用同一舖位。她又指，僱傭中心原本於舖外，同樣懸有一個大招牌，惟年前的十號風球，將大招牌被吹倒，她遂改於店內放置小招牌，未如偵探社招牌般明顯，「不過依家拉咗閘，所以睇唔到。」



翻查勞工處資料，張大偉僱傭中心位於荃灣享和街74號地下，屬有效持牌職業介紹所，自1999年生效。

張大偉屢分享跟蹤、放蛇等竅門

至於有「探長」之稱的張大偉是資深私家偵探，不時接受傳媒訪問，分享跟蹤、放蛇等竅門，截至昨日早上近9時，他仍有更新社交平台，又開帖向好友們問好，更製圖指「探長最近工作非常忙碌，若有招呼唔到，請多多包容！」記者亦曾聯絡張大偉，但無人接聽電話。

王先生透露，平日有見過上址有外傭出入，直言環境衛生較惡劣，形容「好差」。(黃詠榆攝)

記者今日下午曾到涉事舖位觀察，店外只設「張大偉私家偵探社有限公司」招牌，店舖已拉上大閘，附近有住宅大廈、車房等其他商鋪。據附近住客透露，多年來該店皆有外傭出入，而外傭宿舍則疑設於地鋪樓上的閣樓。

居民王先生透露，平日見過有外傭在店內出入，人數約4至5人，平日甚少外出。上周四晚，他曾看到兩名外傭，將垃圾放在鋪外，待清潔工收走，其中一人當時沒有戴口罩。他指，地鋪內設有廚房及廁所，外傭居於閣樓，若需煮食便要走到地鋪。



王先生又稱，地舖環境衛生較惡劣，形容「好差」，「幾個人住喺到，衛生各方面都唔係好好⋯⋯垃圾好多」。被問及是否擔心，他回應「驚都無辦法」。

居民形容地舖環境差

附近商房賴小姐指，曾看到有外傭出入，惟不知她們住在閣樓。她又認為，到處都有確診個案，尤其是從事服務行業，每天接待不同客人，已不能擔心太多。不過她指，由於荃灣區較多長者，有時見到長者沒戴口罩，若政府資源許可，亦應向附近住戶、商戶派樽。

有住戶經記者得悉寓所附近有人確診後，自言因疫情肆虐，已十多日沒有外出，故不太擔心，惟並不了解外傭是否經常到荃灣街市買菜。

僱傭中心還是偵探社？ 張竹君笑指不清楚

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日於記者會透露，本港今日新增72宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，當中63宗是本地感染，其中本港再多一名印傭確診（編號：4024），患者是待業外傭，7月23日前往張大偉僱傭中心有限公司求職，與另外4名外傭同住，僱主因見到近日的新聞，帶同5名外傭接受病毒檢測，最終1人確診、其餘4人呈陰性，4人及公司員工將需隔離檢疫。

張竹君補充指，染病外傭主要留在該公司，到過附近街市買菜。而之前的外傭宿舍個案調查未有新進展，亦暫未有新確診個案，又稱外傭與其他市民無異，確診是不出奇，應繼續保持社交距離。

有記者則提問指，僱傭中心現址是偵探公司，張竹君聞言則笑指不清楚。