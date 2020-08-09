新冠肺炎｜印傭假日聚集銅鑼灣強調保持清潔：係回教徒日沖5次涼

新冠肺炎疫情持續，而確診數目連續6日回落至雙位數。衞生署早前公佈單日新增個案當中，一名確診的轉工印傭，曾到銅鑼灣禮頓道希雲大廈居住。《香港01》記者今（9日）到銅鑼灣視察外傭聚集情況，發現不少外傭聚集於維多利亞公園一帶，與朋友坐在地下聊天進食，甚至有部分外傭在街上擺攤。在場亦有公園保安及職員呼籲保持1.5m距離，並遵守限聚令。 有外傭坦言，一星期只有一日假期，外出放假「點解都唔得」，希望僱主信任他們；另外亦有外傭會保持清潔：「我哋係回教徒，一日沖5次涼，出完街會即刻洗手沖涼」，指外界不應將疫情怪罪她們。

8月9日，不少印傭聚集於糖街一帶。（鄭子峰攝）

記者今早到銅鑼灣視察，糖街一帶仍有不少印傭聚集於商店門口，人流較稠密，而維多利亞公園及天橋上則比較少印傭聚集。就現場所見，大部分印傭都有遵守2人限聚令，並戴上口罩。警方在附近一帶高調巡邏，派發防疫物資及呼籲印傭遵守限聚令。

「我哋係呢度要清潔僱主屋企，如果我哋污糟，點清潔佢哋屋企？」

印傭Sally在港工作4年，表示未曾住過轉工宿舍。平日星期日會和朋友到教會學習英文及電腦，鑑於限聚令，轉為網上授課，繼而走到公園享受假期。她指，僱主曾向她表示，希望她放假留在家中，然而她仍選擇照常出門，但會向僱主交代清楚何時回家：「我會勤啲洗手，唔坐喺地下，最緊要自己唔好有事。」略懂廣東話及英文的她表示，會透過電視及Facebook去獲取最新的疫情資訊。

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「廿四小時喺屋企，一星期放一日假，點解都唔得？」

另一位今日仍有外出的印傭Kasmi認為，須做好防疫措施，又指有責任保護自己，而且放假出門沒什麼大問題，她表示，一星期只有一天放假出門，她也只會約朋友靜靜地坐在地下聊天進食，不會到處走：「我哋係回教徒，一日沖5次涼，出完街會即刻洗手、沖涼」她表示現時很不公平，將疫情怪罪於她們，提到最近有些人會因為她們的國籍而對她們作出批評，認為她們在街上聚集而將細菌帶入屋。她又稱源頭不在於她們身上，是因為轉工宿舍的外傭到處走而染上。