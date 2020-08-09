新冠肺炎｜增72宗個案　再有待業印傭確診　曾於荃灣與4外傭同住

衞生防護中心公布，本港今日（9日）新增72宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，當中63宗是本地感染，其中39人屬親友群組，24人源頭未明，至今累計4,080宗確診個案（包括一宗疑似）。 最新再多一名印傭確診，她待業期間曾與另外4名外傭於荃灣一間僱傭公司同住，4人及公司員工均須檢疫。另外，九龍灣耆康會啟業安老院再增兩院友確診及一人初步確診，連同之前個案，同院舍累計三房爆疫，或有院內爆發，全院40多人需撤離。 輸入個案方面錄9宗，當中6人屬同一貨船船員，由馬來西亞來港，因有確診個案需在船上隔離及檢測，確診的6人將安排送院。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君（羅君豪攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君透露，本港今日新增72宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，當中63宗是本地感染，有39人與之前個案相關，其中33人屬親人或與朋友聚餐的群組，另24宗個案源頭未明，初步確診個案則有約40宗。

外傭公司東主帶傭工檢測

她透露，本港多一名印傭確診（編號：4024），患者是待業外傭，7月23日到荃灣享和街74號地下的「張大偉僱傭中心有限公司」求職，與另外4名外傭同住，僱主因見到近日的新聞，帶同5名外傭接受病毒檢測，最終1人確診、其餘4人呈陰性，4人及公司員工將需隔離檢疫。

張竹君補充指，染病外傭主要留在該公司，到過附近街市買菜。而之前的外傭宿舍個案調查未有新進展，亦暫未有新確診個案，又稱外傭與其他市民無異，確診是不出奇，應繼續保持社交距離。

（社會福利署長者資訊網圖片）

啟業護理安老院或現爆發 需全院撤離檢疫

院舍方面，耆康會啟業護理安老院早前已有一名院友確診（編號：3903），中心今日公布再增兩宗確診個案（編號：4065、4072），其中一人與之前個案住同一間房，另一確診者住不同房，此外再有一名院友初步確診，住在第三間房。 張竹君稱，該院舍內或有爆發，全院40多名院友都界定為緊密接觸者，連同員工須全院撤離檢疫，料送往亞博或馬鞍山樟木頭老人度假中心隔離。

其他群組方面，直銷公司Star Global群組增一人（編號：4062），葵涌貨櫃碼頭亦增一人確診（編號：4037）。

海上檢疫貨船累計7人確診 來港前曾到馬來西亞、新加坡

輸入個案方面再增9宗，當中6人屬同一貨船船員（編號：4015-4020），貨船於8月6日由馬來西亞抵港，之前到過新加玻，貨船因有一人確診（編號：3929），其他船員需在船上隔離，港口衛生科人員上船派樣本瓶予其他人做檢測，結果多6名船員確診，將獲安排送院。

其餘個案分別從是美國返港的家居檢疫者（編號：4011）、甘比亞抵港人士（編號：4014）以及菲律賓來港外傭（編號：4025）。