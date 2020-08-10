新冠肺炎︳專家指放寬防疫政策錯誤　陳肇始：係畀到我哋一個經驗

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，截至昨日（9日）累計宗數增至4,080宗，共52人因病不治。在第三波之前，疫情在5月份起一度回落，但至7月出現大逆轉，有專家批評政府6月放寬防疫政策所致，政府仍曾承認，疫情源頭或來自獲豁免檢疫人士。食物及衞生局局長陳肇始今日（10日）在電台節目指出，本港第三波疫情爆發期間，全球同樣出現大流行，強調政府防疫政策張馳有道，6月份曾出現零感染日子，「社會會有期望放寬，今次係畀到我哋一個經驗」。

食物及衞生局局長陳肇始。（高仲明攝）

陳肇始在港台《千禧年代》表示，全球在3月份開始出現大流行，在本港出現第三波疫情時，全球不同地區都爆發同樣情況，現時全球感染數字接近2,000萬，所以本港第三波疫情不能獨善其身。

政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇日前指出，政府6月中放寬多項防疫措施是很大的錯誤。陳肇始解釋，本港於5月及6月份確診個案呈單位數字，更曾經試過有零宗本地確診個案，強調政府採取張馳有道實施防疫政策，「當出現零感染，社會會有期望放寬，今次係畀到我哋一個經驗」。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼