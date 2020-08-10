新冠肺炎｜確診患者居住大廈列表更新　順利紀律部隊宿舍再上榜

本港新冠肺炎疫情持續蔓延，衞生署昨（9日）公布新增72宗確診個案，累計宗數增至4,080宗。衞生防護中心更新確診者住所資料，發現再多一名確診者居於觀塘順利紀律部隊宿舍6座，該大廈已連續兩日出現確診個案。 此外，葵涌貨櫃碼頭群組至今有5宗確診及1宗初步確診個案，當中至少兩人同屬雅蘭中心稻香群組，亦有兩人當局沒有公布住址。

葵涌貨櫃碼頭群組累計5人確診及1人初步確診，兩人被納入雅蘭中心稻香群組。（資料圖片／盧翊銘攝）

葵涌碼頭爆疫 兩患者列雅蘭中心稻香群組

葵涌貨櫃碼頭群組累計5人確診及1人初步確診，根據當局最新公布疫廈地址，最先確診的63歲貨櫃車司機（第2189宗），他沒有出現病徵，居於佐敦西貢街19號，他亦被列入雅蘭中心稻香群組。其後一名55歲搬運散工（第3313宗）7月28日發病，居於香港仔利東邨東昇樓，該大廈早前有另一宗確診個案（第2987宗）。

另外三名貨櫃車司機其後先後確診，包括年齡分別為70歲（第3764宗）、58歲（第3977宗）及66歲（第4037宗），當中只有66歲司機有被列出住址，居於葵涌寧峰苑庭峰閣。值得留意是，新增的第4037宗個案，同樣被列入雅蘭中心稻香群組，他在8月7日發病，令該群組染疫人數增至41人。

順利紀律部隊宿舍6座再增一宗確診個案。（資料圖片 / 黃穎津攝）

觀塘順利紀律部隊宿舍再增確診

此外，新增一名23歲男確診者（第4076宗）居於觀塘順利紀律部隊宿舍6座，他早在7月26日已發病，被列作與本地個案有流行病學關連，該座日前另有一宗確診個案，是第3972宗個案的54歲女子，她則在8月1日發病，未知兩人是否有關係。

在過去14日，順利紀律部隊宿舍累計確診個案有5宗，當中3宗在5座，2宗在6座。

有確診者曾入住旺角維景酒店，該酒店內的海港酒家早前多名食客先後確診。（資料圖片 / 余俊亮攝）

三酒店有本地確診者入住

在酒店方面，除了有輸入性個案被安排入住九龍城富豪東方酒店，有本地確診者亦報稱居於酒店。第4032宗個案的23歲男子居於旺角維景酒店。該酒店的海港酒家早前爆疫，累計確診人數達15人。

第4073宗個案的69歲男子居於富薈旺角酒店，沒有出現病徵；第4079宗個案的23歲女子居於荃灣如心海景酒店暨會議中心，該處早前另有一名確診者入住（第2534宗）。上述三人均被列作與本地個案有流行病學關連

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼

+ 73 + 72 + 71

在豪宅方面，譽·港灣再次上榜，第4071宗個案的42歲女子居於譽·港灣8 座，被列作與本地個案有流行病學關連，同一大廈早前另有兩宗確診個案（第3307及3716宗）。

而日出康城晉海亦上榜，第4074宗個案的30歲男子居於1B 座；同一屋苑的5B 座早前亦有一宗確診個案（第3965宗）。

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