新冠肺炎｜中環至少9名外傭違限聚令遭票控　需向朋友借錢繳罰款

本地爆發第三波新冠肺炎，多個政府部門今日（9日）下午在中環一帶，展開聯合巡查行動，至少9名外傭違「限聚令」遭到票控。有被控外傭指，2000元是相當重的罰款，或需向朋友借錢繳交。另亦有外傭指會向僱主求助，能否從月薪扣錢，或在假日加班賺錢交罰款。

▼外傭周日在中環聚集▼

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多個政府部門今日下午在中環一帶，展開聯合巡查行動。（黃詠榆攝）

多個政府部門今日下午在中環一帶，展開聯合巡查行動，並引用「限聚令」提出檢控違例人士。數十名身穿制服警員及特務警員，於皇后像廣場一帶，提醒市民不要違反「限聚令」。有人員向懷疑距離不足1.5米的群組，要求保持距離。

有勞工處人員則舉起不同語文的告示牌，呼籲外傭不要有多於2人的群組聚集。現場亦有廣播，以不同語言提醒「限聚令」的規定。記者現場所見，行動大致是勸喻性質。

警方今日於中環票控至少9名人士。（黃詠榆攝）

下午3時半，有警員於遮打道近中環港鐵站位置拉起封鎖線，該位置有4人疑違反「限聚令」遭票控。另外，警方又在遮打花園對出的遮打道位置，票控另外5人，即票控最少9人。

警方警告數次無效即票控

其中一名遭票控的外傭John說，事發時正與3人傾談及用餐，惟當時已盡量保持足夠距離，對於被控感傷心。John指，附近有更加多人，有群組之間的距離，比他們更近，卻只有他們被控。但他坦承，警方已警告過他們數次，表明會服從被票控的結果，「very sad, but this is the law。」

他自言來港近10年，惟僱主自從去年12月起，便一直在外地，又指自己多個月來皆沒有收入，故2000元罰款對他而言是相當重，或需向朋友借錢。他又指，在假日難找地方去，出來只為朋友相聚、聊天，但被票控後，下周末會留在家中。

遭到票控的John表示，2000元罰款是相當重，或需向朋友借錢。（黃詠榆攝）

遭票控外傭：或要連續周日加班賺錢繳罰款

同樣被票控、不願透露名字的外傭情緒激動指，剛剛到場便被控，感到無辜，又批評執法不公，認為其他群組亦有多於2人聚集。她續指，自己到銀行滙錢後，找朋友相聚，5人分別坐在3張紙皮上聊天，惟警方以她們未有足夠社交距離為由，向她們發出告票。她指，在僱主家中沒有獨立房間， 在罰款方面，會向僱主求助，看能否從人工中扣，還是連周日都加班的形式，以交還罰款。

外傭Annabelle舉起宣傳牌，希望大眾尊重她們休息日的權利。（黃詠榆攝）

關注外傭的團體Gabriela Hong Kong 副主席 Annabelle來港已二十多年，今日來到中環，並舉起宣傳牌「Respect our right to rest day, We are workers, We are not slave（尊重我們休息日的權利，我們是工人，而不是奴隸）」。她指，外傭由周一至周五都要工作，「平日都要去街市買餸、湊小朋友⋯⋯唔比我哋放假係唔啱，如果外傭有私人空間，就唔需要行嚟行去，我哋就係無地方，先會喺呢度。」

組織：促政府正視外傭無地方相聚問題

對於有9名外傭被票控，她亦感到十分無奈。Annabelle指，對她們而言，2000元是相當多的金額，基本上等同外傭每月寄回家鄉的款項。她表示，組織不斷呼籲大家要保持社交距離，但觀察到仍有部分人沒遵守，「唔知係唔小心定特登」，希望她們以後會有所警剔，但亦希望政府正視她們根本沒地方相聚的問題。