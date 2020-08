新冠肺炎｜中環至少9名外傭違限聚令遭票控　需向朋友借錢繳罰款

本地爆發第三波新冠肺炎,多個政府部門今日(9日)下午在中環一帶,展開聯合巡查行動,至少9名外傭違「限聚令」遭到票控。有被控外傭指,2000元是相當重的罰款,或需向朋友借錢繳交。另亦有外傭指會向僱主求助,能否從月薪扣錢,或在假日加班賺錢交罰款。

▼外傭周日在中環聚集▼

+ 7 + 6 + 5

多個政府部門今日下午在中環一帶,展開聯合巡查行動。(黃詠榆攝)

多個政府部門今日下午在中環一帶,展開聯合巡查行動,並引用「限聚令」提出檢控違例人士。數十名身穿制服警員及特務警員,於皇后像廣場一帶,提醒市民不要違反「限聚令」。有人員向懷疑距離不足1.5米的群組,要求保持距離。

有勞工處人員則舉起不同語文的告示牌,呼籲外傭不要有多於2人的群組聚集。現場亦有廣播,以不同語言提醒「限聚令」的規定。記者現場所見,行動大致是勸喻性質。

警方今日於中環票控至少9名人士。(黃詠榆攝)

下午3時半,有警員於遮打道近中環港鐵站位置拉起封鎖線,該位置有4人疑違反「限聚令」遭票控。另外,警方又在遮打花園對出的遮打道位置,票控另外5人,即票控最少9人。

警方警告數次無效即票控

其中一名遭票控的外傭John說,事發時正與3人傾談及用餐,惟當時已盡量保持足夠距離,對於被控感傷心。John指,附近有更加多人,有群組之間的距離,比他們更近,卻只有他們被控。但他坦承,警方已警告過他們數次,表明會服從被票控的結果,「very sad, but this is the law。」

他自言來港近10年,惟僱主自從去年12月起,便一直在外地,又指自己多個月來皆沒有收入,故2000元罰款對他而言是相當重,或需向朋友借錢。他又指,在假日難找地方去,出來只為朋友相聚、聊天,但被票控後,下周末會留在家中。

遭到票控的John表示,2000元罰款是相當重,或需向朋友借錢。(黃詠榆攝)

遭票控外傭:或要連續周日加班賺錢繳罰款

同樣被票控、不願透露名字的外傭情緒激動指,剛剛到場便被控,感到無辜,又批評執法不公,認為其他群組亦有多於2人聚集。她續指,自己到銀行滙錢後,找朋友相聚,5人分別坐在3張紙皮上聊天,惟警方以她們未有足夠社交距離為由,向她們發出告票。她指,在僱主家中沒有獨立房間, 在罰款方面,會向僱主求助,看能否從人工中扣,還是連周日都加班的形式,以交還罰款。

外傭Annabelle舉起宣傳牌,希望大眾尊重她們休息日的權利。(黃詠榆攝)

關注外傭的團體Gabriela Hong Kong 副主席 Annabelle來港已二十多年,今日來到中環,並舉起宣傳牌「Respect our right to rest day, We are workers, We are not slave(尊重我們休息日的權利,我們是工人,而不是奴隸)」。她指,外傭由周一至周五都要工作,「平日都要去街市買餸、湊小朋友⋯⋯唔比我哋放假係唔啱,如果外傭有私人空間,就唔需要行嚟行去,我哋就係無地方,先會喺呢度。」

組織:促政府正視外傭無地方相聚問題

對於有9名外傭被票控,她亦感到十分無奈。Annabelle指,對她們而言,2000元是相當多的金額,基本上等同外傭每月寄回家鄉的款項。她表示,組織不斷呼籲大家要保持社交距離,但觀察到仍有部分人沒遵守,「唔知係唔小心定特登」,希望她們以後會有所警剔,但亦希望政府正視她們根本沒地方相聚的問題。