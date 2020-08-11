新冠肺炎｜政府將建亞博臨時醫院　一文看清本港還剩多少負壓病床

新冠肺炎疫情在港緩和了一陣子，6月尾至7月初住院患者人數一度跌至雙位。第三波疫情始於7月5日，當日僅有101名確診者在公立醫院留醫，負壓病床使用率不足一成，惟病毒傳播鏈在數周內攻陷各區。 截至8月10日，有1052名患者正留院接受治療，公立醫院的負壓病房約有七成爆滿。消息指，位於第三波「重災區」的兩間醫院，包括聯合醫院和屯門醫院，負壓病床使用量長高踞八至九成，壓力之大可想而知。 另外，鯉魚門公園度假村的社區隔離設施接收了110名病情較輕的病人，而亞洲博覽館社區隔離設施有189名病人正在留院。公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，這兩個設施有助改善患者在社區等候入院的情況。但這次疫情涉及多名長者，當中不少人的病情較嚴重，不得不入住公立醫院。以下會剖析多間醫院隔離病床緊絀情況。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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醫管局表示，截至8月10日，有1052名患者正留院接受治療，公立醫院的負壓病床數目為1245張，整體使用量為64.5%；而負壓病房數目為683間，整體使用量為69.8%。為紓緩院內一線隔離病房壓力，公立醫院備有大約500張第二線隔離病床，目前已接收超過220名病人。

本港公立醫院分別有36及59名情況危殆及嚴重的確診者。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻於上周表示，病情危殆及嚴重病人不少，已佔用約六成的深切治療部負壓病床。他強調，七個聯網的病床可靈活運用，如有個別醫院不夠用，可轉到另一聯網。

聯合醫院、屯門醫院負壓病床使用量為八至九成

從第三波疫情爆發以來，各間公院每日的負壓病床使用量每天浮動，當中數間醫院的患者人數持續高企。據悉，位於疫情重災區九龍東的聯合醫院，這一個月來的負壓病床使用量長期處於八至九成，正一直啟用二線隔離病床，患者已住滿合共7個負壓、二線及監察病房。該院只得兩張深切治療部負壓病床，均被新冠肺炎患者佔用。而另一疫情嚴重地點是屯門區，消息指，屯門醫院負壓病床使用量同樣為八至九成，當中不少是來自屯門康和護老中心黃金分院的長者，該院一度有10名患者需同時入住深切治療部。

據了解，伊利沙伯醫院這半個月的負壓病床使用量為七至九成；至於東區醫院的情況則較為理想，負壓病床使用量為七成左右。

內科醫生：癌症、冠心病及腎衰竭手術須延期

瑪麗醫院一名內科醫生透露，該院的負壓病床使用量約為七至八成，深切治療部負壓病床亦頗有壓力。在疫症陰霾下，他又說，醫院為了接收更多確診者，暫停了一半非緊急手術，導致癌症、冠心病及腎衰竭等病人需多輪候數個月，才可接受手術。

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亞博社區治療設施共有500張病床 暫有189名病人留醫

而位於鯉魚門公園度假村的社區隔離設施，共有超過350個單位，截至8月10日接收了110名病人。亞洲國際博覽館一號展館內社區治療設施共有500張病床，截至8月10日有189名病人留院 。醫管局正積極籌備及規劃開展更多社區治療設施，為持久抗疫作好準備。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，這兩個設施有助改善患者在社區等候入院的情況。然而，這次疫情蔓延至多間院舍，涉及多名長者，當中不少人的病情較嚴重，不得不入住公立醫院。她預計亞博一號展館將陸續爆滿，認為當局有必要增建更多病床。她指出，本個首個社區治療設施是由醫管局獨力建成，不知道政府有甚麼範疇需尋求內地方艙醫院團隊協助。

港版「方艙醫院」、「火神山醫院」將於亞博建成

特首林鄭月娥早前表示，社區治療設施接收穩定患者，患者等待入院的情況已有改善。當局需將進一步增加社區治療設施，以應對冬天可能出現的疫情大爆發、多人入院情況。政府已向中央提出了兩個具體要求，首先是在亞博館內其他地方，額外建設1000張負壓病床，可以將其稱為「港版方艙醫院」。另外，政府亦計劃在亞博館旁邊一幅3.2萬平方米土地，興建臨時醫院，可以稱作「港版火神山」，預料建造需時數月。

檢疫中心約半單位正在使用 政府考慮延遲交還駿洋邨

至於接收密切接觸者及來自高風險地區的入境人士，則需入住檢疫中心。目前有四個檢疫中心正在啟用，分別為八鄉少年警訊活動中心、火炭駿洋邨第一、二及三座、西貢戶外康樂中心及竹篙灣檢疫中心第一期，總共可提供2682個單位。截至8月10日上午，1770人正在入住1273個單位；扣除正待維修或消毒的房間，有602個單位可即時啟用。

四個檢疫中心的規模有異，駿洋邨容量最大，共有1578個單位，正在使用760，有309個待用；其次是竹篙灣，共有800個單位，已經啟用346個，有222個待用。而八鄉少年警訊活動中心共有205個單位，已經啟用205個，全部待用；最小的是西貢戶外康樂中心，共有99個單位，正在使用60個，只剩29個待用。

駿洋邨第1至3座原訂於10月交樓，林鄭月娥於7月中表示，若疫情持續嚴峻及檢疫設施不足，政府可能需要檢視交還時間表。