新冠肺炎｜張竹君指新增個案緩慢下降　今日初步確診約30宗

本港新冠肺炎持續，衞生署今日（10日）公布新增69宗確診個案，連續8日少於100宗，與上周六（8日）一樣，並列近20日最少。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，現時確診數字至「緩慢地下降」，很大機會是未找到全部隱形傳播者，暫時見不到有空間放寬限聚令。張又表示，今日初步確診宗數為20至30宗，至少是近20日新低。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君（左）形容，現時確診數字至「緩慢地下降」。（鄭子峰攝）

張竹君：很大機會未找到全部隱形傳播者

新冠肺炎第三波疫情由上月5日開始，到上月30日曾創下單日149宗紀錄。由8月2日錄得113宗後，至今持續8日的單日新增個案都少於100宗，以上周六及今日最少，均低於70宗，有69宗。

張竹君指出，現時確診數字「緩慢地下降」，很大機會是未找到全部隱形傳播者，同時亦要視乎有病徵人士是否立即求醫及化驗，而有否保持社交距離亦是因素之一。她在記者會末段表示，今日初步確診宗數為20至30宗。

未有空間放寬限聚令

社交距離措施例如二人限聚令、食肆晚市不准堂食等，至今已實施了約14天。被問及確診數字仍維持雙位數字，是否等於有關措施成效未如理想。張竹君再重申，疫情下跌與否涉及很多因素，包括患者求醫速度、市民警覺性等，「要各樣加加埋埋，先會睇到趨勢。」

張竹君指個案下降趨勢緩慢，夾雜各樣的因素，令下跌速度未如想像般快，「如果我哋大家去街，都會見到街其實好多人。」她重申感染個案仍然高，且有源頭不明個案，見不到有空間放寬。

至於警方今日動員約200人搜查壹傳媒大樓，被問及會否增加感染風險，張竹君僅稱不方便回應其他部門的工作情況。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼