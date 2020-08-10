新冠肺炎｜增69個案外傭群組擴散　上環建安商廈多4同宿傭工染疫

本港今日（10日）新增69宗新冠肺炎確診個案，當中67宗是本地感染，其中30人來自親友群組，22人感染源頭未明，至今累計4,149宗確診個案，另有約30宗初步確診個案。 外傭群組有擴散跡象，早前一名確診的印傭（第3909宗）曾入住上環建安商業大廈外傭宿舍，同住一宿舍的4名外傭其後亦確診，當中兩人曾到屯門幫朋友搬家，另有一人在7月底曾到朋友僱主位於坑口的家中暫住。

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上環建安商業大廈外傭宿舍5外傭確診

張竹君表示，早前確診的第3909宗個案印傭，其潛伏期同住的外傭早前送入檢疫中心，當中3名外傭（第4116、4118及4128宗）沒有出現病徵，但檢測後發現確診。此外，有一名外傭（第4083宗）較早前已入住該外傭宿舍，居住至7月25日，其後到朋友位於坑口的僱主家中暫住，至8月6日才返回宿舍居住。張表示，二人的接觸時間已相距超過兩星期，故當時沒有要求她接受檢疫，僅留下樣本，但其後發現是確診個案，有機會是早前共處時已感染。因此，該外傭宿舍至今有5名外傭確診。

張補充，第4116及4128宗的外傭曾到屯門幫人搬家，亦住了數天，衞生署會追蹤該處居住人士及安排他們接受檢疫。她指出，由於上環建安商業大廈的宿舍不大，坦言「全部感染晒都不出奇」，當局會再追蹤確診者潛伏期的行蹤，及曾接觸過上述外傭的相關人士，或有需要接受檢疫。

上環建安商業大廈的外傭宿舍出現小型爆發，先後有5名外傭確診。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

葵涌貨櫃碼頭群組確診人數增至8人

至於葵涌貨櫃碼頭群組新增一宗確診個案（第4090宗），連同早前未被納入該群組的兩宗個案（第3742及4003宗），令該群組確診人數增至8人。張竹君表示，不是所有人均在4號碼頭工作，當中第3742及4003宗個案會在4號碼頭更衣，亦有確診者會在6號碼頭更衣。

而耆康會啟業護理安老院，新增一宗確診（第4085宗）；東區醫院出現兩宗懷疑與醫院相關確診個案（第4087、4088及4096宗）；廣華醫院監察病房亦出現兩宗確診個案（第4100及4146宗）。

張竹君表示，今日新增69宗確診個案。（鄭子峰攝）

此外，第4099宗個案是一名私家醫生，他曾到老人院看病，於8月5日開始發病，潛伏期間曾到過多個院舍，衞生署會為有關院友及工作人員檢測。

在輸入個案方面，新增兩宗個案，分別是來自埃塞俄比亞機師（第4114宗）；以及來自印度人士（第4120宗），該患者在8月5日返港，其家人早前亦確診（第3851、3852及3944宗）。

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