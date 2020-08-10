台灣一款嬰兒枕頭塑化劑含量超標4倍　海關促停用

香港海關今日（10日）公布一項就嬰兒頭枕進行的安全測試結果，發現一款嬰兒頭枕的塑化劑含量超出《玩具及兒童產品安全條例》及其附屬法例規定的上限超過4倍，呼籲市民馬上停用；商戶如有出售，亦應立即下架。

香港海關公布一項就嬰兒頭枕進行的安全測試結果，發現一款嬰兒頭枕的塑化劑含量超出《玩具及兒童產品安全條例》及其附屬法例規定的上限四點三倍。圖示該款懷疑不安全的嬰兒頭枕。（香港海關供圖）

海關人員早前從不同地區的零售商試購六款嬰兒頭枕作安全測試。政府化驗所結果顯示，其中一款的鄰苯二甲酸酯（塑化劑的一種）含量超出《條例》及其附屬法例規定的上限4.3倍。

海關指，經初步調查相信該款嬰兒頭枕來自台灣。海關人員遂於上周採取行動，在一間零售商鋪檢取三件同款嬰兒頭枕。案件仍在調查中。

海關：長期攝取塑化劑危害兒童健康

海關提醒市民，長期攝取塑化劑或會危害兒童健康，包括對肝臟、腎臟、生殖系統和發育生長造成毒性損害，家長應留意避免讓兒童長時間接觸含過量塑化劑的玩具和兒童產品。

海關指，根據《條例》的規定，任何人供應、製造或進口不安全的玩具或兒童產品，即屬違法。違例者首次定罪，最高可被判罰款十萬元和監禁一年，而其後各次定罪則最高可被判罰款五十萬元及監禁兩年。