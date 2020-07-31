口罩｜海關檢獲1.3萬個外科口罩　疑含菌量超標　於三區藥房出售

香港海關昨日（30日）檢獲434盒懷疑含菌量超出標準上限的外科口罩，共13,020個，涉嫌違反《消費品安全條例》，呼籲市民馬上停用；商戶如有出售，亦應立即下架。 涉事的外科口罩為30片盒裝，均有獨立包裝，產地為中國。口罩在三間分別位於西環、旺角及九龍灣的藥房出售，售價為98元至128元不等。 行動中海關共拘捕四名年齡介乎41至77歲涉案人士，目前正保釋候查。

香港海關昨日（30日）檢獲434盒共13,020個懷疑含菌量超出標準上限，涉嫌違反《消費品安全條例》的外科口罩。（政府新聞處）

香港海關昨日檢獲434盒，共13,020個懷疑含菌量超出標準上限的外科口罩，涉嫌違反《消費品安全條例》。海關前日（29日）接獲最新一批14個由試購所得外科口罩樣本的化驗報告。根據相關一次性使用衞生用品衞生標準，其中一款樣本的細菌菌落總數超出標準上限的一點三倍，涉嫌違反《條例》。海關呼籲市民馬上停用和有出售商戶立即下架。

涉事的外科口罩為30片盒裝，每片口罩均有獨立包裝，產品包裝上標示的產地為中國，是海關於7月初的試購行動中，在西環一間藥房購得。

香港海關昨日（30日）檢獲434盒共13,020個懷疑含菌量超出標準上限，涉嫌違反《消費品安全條例》的外科口罩，並呼籲市民馬上停用。（政府新聞處）

經調查後，海關昨日在一間位於葵涌的供應商辦公室檢獲304盒同款口罩。調查顯示，涉案外科口罩由該供應商從內地進口，供應予本地三間分別位於西環、旺角及九龍灣的藥房。同日，海關再於三間藥房檢獲共130盒該款口罩，售價為98元至128元不等。

行動中，海關共拘捕四名年齡介乎41至77歲涉案人士，包括一名供應商董事、一名藥房董事及兩名藥房東主，目前正保釋候查。海關將就涉案口罩作進一步化驗，以確定含菌種類。除搜查涉案的藥房外，人員亦同時巡查全港多個零售點，暫未再發現有該款外科口罩出售。