新冠肺炎｜高危大廈居民驗咽喉拭子未見確診　專家憂自採樣不準確

本港新冠肺炎疫情未受控，民政事務總署日前開始在黃大仙、觀塘、油尖旺及屯門等高危地區的大廈派發咽喉拭子樣本，截至前日已檢測4800個樣本，未發現陽性個案。 呼吸系統科專科醫生梁子超表示，這代表社區的隱形患者數目或比預期中低，但也有可能市民自行採集咽喉拭子樣本的準確度成疑，「撩喉嚨邊個位、撩幾闊係好難控制，而且有啲人會出現神經反射，噁心就取唔到樣。」他指出，暫未有研究顯示，市民自行採集咽喉拭子的陽性比率能與醫護取樣相同。 醫務化驗師管理委員會委員蕭傑恒亦表示，自行取咽拭子的方法很可能不準確。他指出，化驗所是以同一方法提取基因化驗咽喉拭子及深喉唾液，時間及成本相若。

+ 4 + 3 + 2

為找出更多隱形患者，民政總署日前開始在黃大仙、觀塘、油尖旺及屯門等高危地區的大廈派發咽喉拭子樣本派發套裝，然後交到華大基因旗下的華昇診斷中心化驗。民政總署表示，至8月9日共派發15,400採樣套裝，收回約12,000個樣本，檢測公司已完成化驗約4800個，未有陽性個案。

梁子超：唔知市民自行取咽拭子有幾準

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，有兩方面可解釋為何計劃未有找出陽性個案。首先是社區的隱形患者數目或比預期中低，其次是自行採集咽喉拭子樣本的準確度成疑。他稱，採集咽喉拭子的不確定性很高，「撩喉嚨邊個位、撩幾闊係好難控制，而且有啲人會出現神經反射，噁心就取唔到樣。」兒童或長者取樣則更困難，他擔心取樣過程會刺激長者的氣管，引致咳嗽。

政府揼咁多錢落去買咽喉拭子套裝，根本都唔知有幾準

梁子超又指出，內地過去完成大規模的病毒測試，內地很多市民都是由醫護協助取咽喉拭子，暫未有研究顯示，市民自行採集咽喉拭子的陽性比率能與醫護取樣相同。他直斥：「政府揼咁多錢落去買咽喉拭子套裝，根本都唔知有幾準，係有問題。」他強調，深喉唾液是難度和風險最低的取樣方式，相信其準確度較咽喉拭子容易控制。

化驗師：深喉唾液及咽喉拭子化驗方法相同

醫務化驗師管理委員會委員蕭傑恒亦表示，市民自行取咽喉拭子樣本的方法很可能會不準確，市民「會咳、會反胃、好容易會抽錯位」。他認為深喉唾液比較易取，但很多隱形患者未必有痰液。

他表示，不論市民是交深喉唾液或咽喉拭子，化驗所是以同一方法提取基因化驗，時間及成本相若。他透露，本港有私家化驗所採混合樣本方式，將兩名市民的樣本放進同一容器化驗。他表示，倘化驗所混合數人的深喉唾液，其病毒量或會被稀釋，引致結果不準確；而咽喉拭子則不會出現此風險。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼