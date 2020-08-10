新冠肺炎｜據悉亞博二號館最快周三啟用　可提供多400床位

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續蔓延，政府目前使用亞洲國際博覽館部份展館改裝成採集樣本、檢疫或社區治療用途。 消息指，亞博二號展館最快可於本周三（12日）啟用，提供約400張病床位，屆時整體社區治療設施床位將增至900張。

政府目前使用亞洲國際博覽館部份展館改裝成採集樣本、檢疫或社區治療用途。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

消息人士透露，亞博二號展館近乎準備就緒，料最快可於本周三啟用，可提供約400張病床，連同已啟用的一號展館，亞博整體的社區治療設施床位增加至900張。據指今次二號展館的病床、量血壓儀器、桌椅等部份設備由內地支援。

至於中央組成的「內地方艙醫院支援隊」，據了解，支援隊將視乎需求，改裝亞博的3至10號展館，今次計劃亦會有在港的中資建築公司參與，包括中國建築，其角色是支援隊在港的「窗口公司」，相關公司人員亦有符合香港要求的牌照，未必需從內地大批調人手來港建造。

消息指，亞博二號展館最快可於本周三（12日）啟用，提供約400張病床位。（亞博官網）

據悉支援隊專家暫未有來港時間表，但「窗口公司」已着手工作，並向醫管局了解治療及檢疫設施的要求、細節及流程，以確保改裝後符合使用者需求。

目前社會福利署在亞博5號展館設安老院舍臨時檢疫中心，而衞生署亦在亞博設臨時樣本採集中心，為海外抵港人士收集樣本做病毒檢測，佔用了6、8、9、10及11號展館。消息人士稱，一旦需改裝亞博的其他展館，部份正在使用中的設施或需搬遷。