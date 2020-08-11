新冠肺炎｜增31食肆確診者曾到訪　IFC太古城Greyhound Café上榜

新冠肺炎第三波疫情嚴峻，衞生署周一（10日）報告周日（9日）錄得69宗確診個案。衞生防護中心周一晚上更新確診患者到訪過的地方，新增31間食肆，包括多間連鎖餐廳如麥當勞、美心皇宮、大家樂、魚米、吉野家及星巴克分店；太古城中心二期及中環國際金融中心IFC商場的Greyhound Café都上榜。

另外編號3287的52歲女患者曾到訪屯門及油尖旺7處地方，包括屯門富泰商場的包店先生、漁樂、麥當勞等，她在7月27日已經發病，最後到訪/報告日期為7月31日。