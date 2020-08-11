新冠肺炎｜增31食肆確診者曾到訪　IFC太古城Greyhound Café上榜

撰文：袁澍
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新冠肺炎第三波疫情嚴峻，衞生署周一（10日）報告周日（9日）錄得69宗確診個案。衞生防護中心周一晚上更新確診患者到訪過的地方，新增31間食肆，包括多間連鎖餐廳如麥當勞、美心皇宮、大家樂、魚米、吉野家及星巴克分店；太古城中心二期及中環國際金融中心IFC商場的Greyhound Café都上榜。
另外編號3287的52歲女患者曾到訪屯門及油尖旺7處地方，包括屯門富泰商場的包店先生、漁樂、麥當勞等，她在7月27日已經發病，最後到訪/報告日期為7月31日。
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衞生防護中心更新確診患者潛伏期間行蹤，新增31間食肆曾有確診者潛伏期間光顧，包括馬鞍山新港城中心（4期）、屯門富泰商場、南區數碼港商場、黃大仙萬年戲院大廈及上水金誠樓的麥當勞；旺角鴻都大廈吉野家油、尖沙咀重慶大廈大家樂、新港城中心（4期）星巴克咖啡及九龍灣德福廣場1期美心皇宮。
另外，太古城中心二期Greyhound Café，大埔逸瓏坊 Crostini Bakery& Café、中環國際金融中心IFC商場Greyhound Café等西式餐廳均有確診者曾經到訪。
屯門女病人曾到V City的謝謝儂
另外編號為3287的53歲女病人曾到訪7處地方，包括屯門的6處地方和油尖旺的一處地方。她在7月27日已經發病，最後到訪/報告日期為7月31日。她曾到訪的餐廳包括屯門富泰商場的包點先生、漁樂、麥當勞，以及V City的謝謝儂。
▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼
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▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼
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