保就業｜政府延長一周特別上班安排　入境處籲網上或郵遞遞交申請

本地疫情仍然非常嚴峻，政府發言人早前宣布，政府僱員特別上班安排將會延長一星期至8月9日，除了提供緊急和必須公共服務的人員外，其他政府僱員繼續留在家中工作，政府會密切監察疫情的發展，屆時再檢視情況。 入境處、政務物流服務署、民航處等多個政府部門今日（31日）公布最新安排。入境處至8月9日前，僅提供緊急必要的服務，並籲市民以網絡、郵寄等方式遞交申請。

入境處僅提供緊急及必需的公共服務 籲投遞方式遞交緊急延期申請

入境事務處今日公布，由8月3日至9日僅提供緊急及必需的公共服務，如僅提供緊急申請及領取香港旅行證件服務，身份證方面也僅提供補領服務，而簽證及延期逗留則呼籲只接受以投遞方式遞交的緊急延期申請。

為避免人群聚集，入境處呼籲各申請人透過該處網頁、流動應用程式、郵寄或投遞方式遞交申請。由於該處只提供緊急和必須的服務，市民親臨該處辦理緊急申請時，可能需等候較長時間。此外，為配合政府的最新規定，所有人士進入該處室內範圍時必須佩戴口罩。

入境處特別上班安排。（政府網頁截圖）

物流服務署、民航處、差餉物業估價署特別工作安排

政府物流服務署宣布，會繼續提供憲報刊登服務，而位於北角政府合署十樓政府物流服務署的收款處，由周一起，只會於周一及周二上午8時30分至下午1時提供收取憲報刊登所需費用服務，直至另行通知。

民航處則宣布航空人員執照事務組無需預約的櫃台服務將繼續暫停，直至另行通告，期間只提供已預約的櫃台服務。

差餉物業估價署宣布，由周一起，該署詢問處的開放時間將調整為周一至周四上午8時30分至下午2時，為市民提供必須的公共服務。為減低社交接觸，差餉物業估價署呼籲市民如非急需該署服務，應減少親身到訪該署詢問處及盡量使用該署24小時運作的電子服務（www.rvd.gov.hk）提交表格或索取資訊。市民亦可經電郵（enquiries@rvd.gov.hk）、傳真（2152 0138）或致電2152 0111／2152 2152聯絡該署。由於特別上班安排，等候／回覆時間可能較一般為長。

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屋宇署提供緊急和必須公共服務

屋宇署則會繼續為市民提供緊急和必須的公共服務，主要處理公眾就正在建造的僭建物及樓宇安全的舉報、新發展項目的關鍵法定申請、建築專業人士和承建商的註冊事宜、為發牌機構提供諮詢服務，以及推行樓宇更新大行動2.0的相關工作。

於九龍油麻地海庭道11號西九龍政府合署北座屋宇署總部（屋宇署總部）地下設置的投遞箱，周一至五上午10時至下午4時接收小型工程監管制度、強制驗樓或強制驗窗計劃下需呈交的指明表格和附加文件、根據《建築物條例》申請註冊或續期註冊為註冊建築專業人士或註冊承建商的文件，以及為遵辦屋宇署發出的法定命令或指示而提交的文件（例如勘測報告、補救工程方案、完工報告等）；

2. 於屋宇署總部地下設置的投標／報價箱，周一至五上午8時半至下午5時半接收投標／報價文件；及

3. 於香港太古城太古灣道14號七樓屋宇署拓展部辦事處設置的投遞櫃枱，周二及五上午9時半至下午2時半接收新建築工程的法定申請及相關文件和表格，以及安排申請人取回已獲處理的圖則及文件。

該署稍後會通知相關人士收到有關資料或發出確認信，然而處理有關服務的時間可能較一般為長。樓宇資訊中心及該署轄下所有收件處、收發處、一般查詢處及會議室不會開放予公眾，直至另行通知。所有已預約於上述期間與屋宇署人員的會面、會議（但不包括為符合法例要求的重要會議，例如小型工程承建商註冊事務委員會會議）及視察將會重新安排，相關人士並會稍後獲另行通知。

該署呼籲市民除真正有急切需要屋宇署的公眾服務外，應盡量減少親身到訪屋宇署辦事處。市民如有緊急舉報，請致電1823。如有一般查詢或其他舉報，亦可致電1823或透過電郵（enquiry@bd.gov.hk）、電子舉報表格（eform.one.gov.hk/form/bd0001/tc/）、傳真（2537 4992）、郵遞通知屋宇署（九龍油麻地海庭道11號西九龍政府合署北座屋宇署總部）。此外，亦可透過receipt@bd.gov.hk向屋宇署提交電子資料。