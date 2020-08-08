保就業計劃｜美容推拿工會批不能「保飯碗」　促直接資助自僱人士

本港新冠肺炎肺炎疫情再度爆發，由7月初起12類處所再停業，其中包容美容及推拿行業。香港美容健體專業人員總會及香港推拿理療專業人員總會批評保就業計劃「不貼地」，認為現在保就業對員工保障不足，形容「保就業」也要「保飯碗」。因為若僱主用放無薪假方式處理，僱員則有可能不合資格獲補貼，認為應該直接發放予僱員以補漏洞，希望政府正視問題。 兩會促政府應盡快推出第三輪抗疫基金，並應涵蓋自僱及自由身的工作者，建議向沒有強積金戶口的自僱人士發放一次性的7,500元津貼及每人最高每月的9,000元「失業現金津貼」，為期六個月。

工聯會屬會，香港美容健體專業人員總會及香港推拿理療專業人員總會於今日（8日）召開記者會。（楊嘉朗攝）

推拿工會理事長陳旭華指現在整個推拿業界都是苦況，他說推拿業約有5至8萬從業員，在疫情下有不少店鋪結業，形容「捱到唔執都一定要炒人」才可以繼續營運，行內失業率高企。此外，他提到美容按摩界的申請審核速度十分慢，現在仍有三分之一人未獲津貼。他以「政府指示唔清晰，申請資格好挑剔」的口號來形容自僱人士的情況，指很多人不明白自僱人士強積金户口的意思，有不少自以為合資格卻申請失敗的個案。

年過65歲從事推拿行業的自僱人士何先生稱，因疫情影響，從新年至七月期間只有15個工作小時，無奈因年過65歲所以不符合7500元自僱人士津貼的資格。他指自己一直自己租用店鋪提供推拿服務，規模合資格申請三萬元的津貼，惟從5月旬申請成功至今一直未獲津貼，現在都是靠自己儲蓄過活，希望政府盡快處理。

從事推拿行業的自僱人士何先生因年過65歲沒有強積金所以不合資格領津貼。（楊嘉朗攝）

在中醫診所負責推拿工作的麥先生表示早前放了三個月的無薪假，收入大跌八成。他指保就業計算的資助連租都不夠交，形容「落唔到員工到」，員工自然更難受惠。從事美容院的溫小姐因美容院停工，最近一直都沒收入， 礙於是自由身工作者，連7500元資助都申請不了。

工聯會立法會議員麥美娟再次促請政府推出第三輪基金防疫抗疫基金，內容亦應考慮到自僱人士。（楊嘉朗攝）

工聯會立法會議員麥美娟再次促請政府推出第三輪基金防疫抗疫基金，提到現今社會上自僱人士眾多，情況刻不容緩，第三輪基金務必涵蓋自僱人士。她稱業界已受困多時，希望昨日發佈的全民免費檢測計劃可以有助控制疫情，穩定社會。

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