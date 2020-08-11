逃犯條例｜男司機拒下車受查兼開車逃走　認拒捕等罪還柙候判

去年8月4日的將軍澳遊行，當晚有示威者堵塞將軍澳隧道一帶的行車線。37歲男司機停車於寶林北路的迴旋處時被警方截查，但他拒絕下車，其時警長伸手入其車內，欲關掉引擎，男司機即開車逃走。他被控不小心駕駛及抗拒警務人員兩項罪名，今於觀塘裁判法院認罪。辯方稱男司機的妻子於事發當晚，因丈夫被捕此事而流產，望法庭判社會服務令，但裁判官稱考慮即時監禁，並下令還押至本月24日判刑，以待索取背景報告等。

兩項控罪指稱，被告陳偉傑於去年8月4日，在將軍澳寶琳北路與寶順路交界迴旋處，在道路上不小心駕駛車輛登記號碼PB677的私家車；及同日在將軍澳寶峰路抗拒執行職責的警長53457、高級警員52849及警員15979。

妻子因此事流產

辯方求情稱，被告原為職業司機，因疫情而轉職電腦店舖經理，是家中經濟支柱。去年案發後被告被捕，其妻子因此事而流產。辯方望法庭考慮判以社服令，但主任裁判官徐綺薇指，本案情節嚴重，被告明顯知道有警員趨近調查，但仍有意加速駛車逃離現場；被截停搜查時，更前後激烈反抗3名警察，將考慮判以即時監禁，但仍先索取社會服務令報告及背景報告。

警員曾打手勢著被告離開

案情指，案發當晚一名高級警員在警車上巡邏，發現被告停車在寶林北路迴旋處，高級警員打手勢着被告離開，但被告稍稍駛前後又折返，警員感到可疑，遂與警長同袍下車調查。

警長伸手入車被告加速駛走

其時被告的車窗敞開，且對警員的發問一概沒反應，警長於是從車窗伸手入被告車內，欲關掉引擎。被告突然加速駛走，司機門撞傷警長的手肘。其後，警員從後駛車追截被告，被告被帶上行人路截查，其間大叫及搖擺手臂，欲掙扎逃走。

案件編號：KTCC134/2020