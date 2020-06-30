逃犯條例｜「岳」少年襲警兼拒捕　被判即時入獄10個月

身穿印有「岳」字上衣的19歲少年去年9月反修例運動期間，在北角用棍襲擊警員後被指拒捕。他承認襲警及在公眾地方管有攻擊性武器兩罪，但否認拒捕，受審後被裁定罪成。今(30日)在東區法院被判入獄10個月。 裁判官香淑嫻同意報告指被告背景良好及初犯，參考案例後，就襲警罪以監禁1年為量刑起點，在公眾地方管有攻擊性武器罪則以8個月為起點。被告承認兩罪，分別獲減三分之一及四分之一刑期，由於兩罪源於同一起因，刑罰同期執行。至於拒捕罪，裁判官判處監禁9個月，部分刑期於上述刑罰一同執行，被告最終就3罪即時入獄10個月。

被告陳以晉承認襲警及藏有攻擊性武器，但卻否認拒捕罪名。(資料圖片)

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被告陳以晉（19歲，IVE學生）於去年9月15日，有警員在北角七海商業中心外追捕數名年人士，被告突拿出伸縮棍襲擊督察馬智聖，其他人成功逃脫，被告當場被多名警員制服。他承認襲警，亦承認管有一支伸縮鋁棒，但否認抗拒警員莫淯麟的拘捕，經審訊後被裁定罪成。

被告曾嘗試爬向圍板並推跌警司

警員莫淯麟早前供稱，當晚近10時半尾隨跑去七海商業中心後巷的人群時，見被告由中心門口迎面跑來，正被身後警員追捕。他見被告嘗試爬向圍板，期間又推跌阻止他的高級警司林鴻釧。莫認為被告襲警並且強橫反抗，隨即用警棍毆打其下肢一下。

被告及後被制服時繼續反抗，莫曾從後箍頸，被告則伸手搶他拿著的警棍，即使被拉倒地上仍不肯鬆手。警方欲上手銬時，被告依舊掙扎，莫遂用胡椒噴霧兩次噴向被告的口鼻，均無果；最終以點壓方式制服被告。

被告稱見警察推人入巷一時衝動犯案

辯方引述背景報告求情，指被告成績一般，但熱心參與課外活動，他表明悔疚、有所反省。當日被告沒有參加遊行示威，惟晚上外出時見警察推人入巷，一時衝動並低估後果，而犯下承認的兩項控罪。他已知錯，不會再做社會不會接納的事情。其雙親為案件非常憂心，望法庭輕判。

辯方上次求情時指被告的頭部在事件中受中度嚴重創傷，被告事發後得知腦內有水囊，若當時傷處稍為偏移，或有生命危險。

「岳」少年陳以晉的多名支持者，散庭後聚集在囚車位置等候。(林樂兒攝)

官認為警方當時不得不使用武力

裁判官香淑嫻裁決時提到，警方當日已一而再再而三地向被告發出警告，被告必然理解他將會被捕，但仍不斷掙扎，警方在緊急的情況下，面對孔武有力、屢勸不聽的被告，不可能循循善誘向他作出解釋，而被告十指緊扣拒捕，令警方不得不施用胡椒噴霧，點壓方式制服被告，而被告的頑強抵抗，令其頭破血流，警員以警棍打他大腿亦屬合理武力，有關傷處只是紅腫。

陳父認為官容許警員無限使用暴力

陳父在裁決後接受本報訪問，她不滿香官的裁決，認為香官容許警方「無限使用暴力」，他指若警方若只打手「點會咁直接流血」，但兒子卻血流滿地，傷口更要縫7針，傷處若稍為偏移，或會令兒子腦內的水囊爆裂，以致影響神經，兒子事後仍不時會頭痛。

母認兒子有不對 但見警暴嚇親

陳母則指兒子很聽話及孝順，兒子只為關心社會而參與運動，在現時的社會情況下，相信沒可能會有人不聞不問。她又稱對警方的暴行感到「嚇親」，她亦認同「暴力喺唔啱」，承認兒子有不對之處，但警方同樣也不應「咁打法」，致兒子血流如注。

案件編號：ESCC2146/2019