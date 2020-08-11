保就業｜0人公司照收「保就業」補貼　區議員促申訴專員查勞福局

新冠肺炎打擊本港各行業，政府推出「保就業」計劃，緩解僱主支付員工薪金的壓力。不過最新一批「保就業」名單中，卻出現200多間「0人公司」，即是相關公司沒有受薪僱員，所涉金額高達900多萬元，令人質疑計劃遭濫用。兩名西貢區議員今早（11日）到申訴專員公署遞交投訴信，促嚴查「0人公司」獲資助問題，並調查勞工及福利局在審批申請過程有否問題。

西貢區議員馮君安及張偉超於申訴專員公署遞交嚴查「0人公司」的投訴信。（林芷童攝）

馮君安指出，整個名單出現281間「0人公司」，部分公司不但地址錯誤、甚至已結業半年，懷疑花去公帑後，員工未能受惠。他質疑，保就業申請秘書處沒有核查相關公司資料就批出資助，希望公署能查核所有「0人公司」申請，並追回不符資格者獲發的補助金。

馮君安續指，保就業計劃中列明「不可在接受政府工資補貼期間不會裁員」，但保就業查詢熱線的專員卻說，「即使（僱主）在3月前有員工，其後全數離職，只需再聘請新人都可獲資助」。他指，相關情況實屬荒謬，懷疑工作人員不了解詳情而亂答，會一併向公署投訴。

馮君安把投訴信及「0人公司」資料投放至申訴專員公署門外信箱。（林芷童攝）

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另外，馮指曾有不少於10位自僱建築業工人聯絡他，指公司沒有遞交相關文件，助工人申請資助。馮曾去信建築業議會、特首辦及民政事務處，但3個部門互相推卸，並無正面回覆。

根據有線新聞日前報導，不少公司的地址或門牌錯誤，如高士訊有限公司，曾2次申請資助，分別獲4萬5千元和2萬7千元，但上門求證時發現該公司的地址錯誤；而另一間黃氏廚房已結業半年，但依然接收18萬資助。