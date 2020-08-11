新冠肺炎｜民政署擴大免費檢測　明天起22幢疫廈涉4.4萬居民可驗

本港疫情大爆發，民政事務總署今（11日）宣布，繼本月7日起擴大2019冠狀病毒病社區檢測計劃的服務範圍，現因應疫情發展和衞生署的轉介，民政總署會為個別樓宇和屋邨居民提供一次自願性質的免費病毒檢測服務，涉及約4.4萬名居民。 翻查名單所見，涵蓋範圍涉及曾錄得數戶確診個案的疫廈，包括黃大仙竹園北邨松園樓、沙田美林邨美楓樓和顯徑邨顯慶樓，以及將軍澳彩明苑彩富閣和富寧花園第6座等，合共22幢樓宇及若干村屋。首階段將於明天（11日）起在竹園北邨松園樓和大同新邨大公樓開展，居民會獲發咽拭子採樣套裝和登記表格。

民政總署宣布擴大免費病毒檢測，圖為早前慈正邨正泰樓、正和樓居民派發檢測樣本樽情況。（梁鵬威攝/資料圖片）

民政事務總署發言人表示，涉及的樓宇和屋邨分布多區，包括黃大仙區竹園北邨松園樓、油尖旺區大角咀大同新邨大公樓、沙田區美林邨美楓樓和顯徑邨顯慶樓、元朗區南坑村和天澤邨澤星樓、西貢區將軍澳彩明苑彩富閣和富寧花園第6座、荃灣區象山邨秀山樓、九龍城區德朗邨德瑞樓，以及葵青區長康邨和長青邨青松樓。



發言人續指，這些樓宇和屋邨由衞生署衞生防護中心轉介予民政總署，它們各有數戶確診個案，屬風險較高的住宅樓宇。為盡快和優先為有較多確診個案的樓宇居民作檢測，這次檢測計劃的範圍主要集中於個別樓宇，以便集中資源協助衞生防護中心早日找出隱性傳播鏈。



這次檢測計劃的範圍共涵蓋22幢樓宇及若干村屋，涉及約44 000名居民。民政總署與東華三院和旺角街坊會陳慶社會服務中心明日（12日）將分別向竹園北邨松園樓和大同新邨大公樓的居民派發咽拭子採樣套裝和登記表格，然後陸續擴至其他樓宇和屋邨，相關屋邨或大廈管理處會適時通知居民有關檢測的時間表。與上一輪的社區檢測計劃一樣，居民的登記表格會交予夥拍的慈善團體和社會服務機構處理，樣本瓶則會交由檢測承辦商華昇診斷中心進行測試。



除了東華三院和旺角街坊會陳慶社會服務中心外，是次夥拍各區民政事務處的慈善團體還包括仁濟醫院董事局、樂善堂、基督教靈實協會及博愛醫院。民政總署十分感謝有關團體於短時間內參與起動檢測計劃，無私地參與抗疫工作。

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